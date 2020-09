Mladí a úspěšní. Cam Ward z náhradníka vítězem. Prvním od Patricka Roye

Byla to zvláštní sezóna. Do ledna 2005 jsme čekali na to, zda se NHL a NHLPA dohodnou na další spolupráci, až přišel bolestně očekávaný verdikt. Celá sezóna šla do kopru. V té další bylo hodně věcí jinak. A to včetně neobvyklé finálové dvojice, kde proti sobě stanuly Edmonton a Carolina.

Hurikáni měli v nohách výbornou základní část, se 112 body byli čtvrtým nejlepším celkem soutěže. Do play off ale vstoupili nedobře, první dva zápasy s Montrealem prohráli. Tehdy sáhl trenér Peter Laviolette k zásadní změně. Posadil brankáře Martina Gerbera a nahradil ho Camem Wardem.

Dvaadvacetiletý mladík měl za sebou jen 28 utkání z právě skončené základní části a rozhodně nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být mužem pro klíčové okamžiky. Gerber zapsal v předešlém průběhu sezóny nový klubový rekord 38 výher. Wardovy výkony byly spíš nahoru dolů, průměr obdržených branek 3,68 rozhodně nebyl z říše obdivuhodných.

Příležitost v play off ale zadrápnul dokonale. Tohle byl ten kluk, kterého si Canes zamluvili v první kole draftu 2002. Sebevědomý, výkonný, psychicky odolný. Čtyřmi výhrami v řadě dovedl Canes do druhého kola. Nebyl důvod ke změně. V semifinále konference se postavil svému idolu z mládí, v bráně New Jersey nestál nikdo menší než Martin Brodeur.

Na dovolenou jej poslal po pěti zápasech. První prohru v play off zaznamenal Ward až po sedmi vyhraných utkáních, tj. za stavu 3:0 s Devils. Další dvě série se natáhly na maximum, Carolina však sedmý zápas pokaždé zvládla. Ve finále konference přehrála Buffalo, v souboji o všechno pak Edmonton. Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče pohárových bojů dostal mladý gólman.

„Je to neuvěřitelné. Váš dětský sen vítězství ve Stanley Cupu se splnil. Všechna ta práce z juniorských a nižších soutěží se právě teď vyplatila.“ vzdychal po skončení sedmého finálového duelu.

Na co jiní čekají celou kariéru, to se brankářskému elévovi povedlo hned v první sezóně, kterou navíc začínal jako náhradník. Play off končil s průměrem inkasovaných gólů 2,14, proti New Jersey a Edmontonu se dokonce pochlapil vychytanou nulou.

Možná měl tehdy pocit, že toho má za sebou hodně a jde tak trochu o zaslouženou odměnu. Až později asi docenil, jak velké štěstí měl. V Carolině odchytal další tucet let a krom roku 2009, kdy došli společně do finále konference, už to byla jedna velká bída. Jedenáctkrát si v play off vůbec nezahrál.

Wardova bilance z pohárových bojů tak je vpravdě bizarní. Za čtrnáct let v NHL 41 odchytaných duelů v pohárové části, to vše jen při dvou účastech. Sedm sérií, z toho šest vítězných. Jedno finále konference a jeden Stanley Cup. Sezónu 2018-19 strávil v Chicagu, načež podepsal jednodenní kontrakt s Hurricanes a jako klubový rekordman v počtu vyhraných zápasů (318) a vychytaných nul (27) ukončil ve 35 letech kariéru.

Na jaře 2006 měl životní formu. Zásluhy mu nikdo neodpáře. V mužstvu byla řada výborných hráčů. Talentovaní mladíci Eric Staal nebo Eric Cole. Ze zkušených nynější trenér Rod Brind’Amour, Cory Stillman, posila na poslední chvíli Mark Recchi, nebo střelec vítězného gólu posledního finále František Kaberle. Každý odvedl svoje, příspěvek muže v masce byl ale zásadní.

„Zvedl jsem pohár nad hlavu kvůli tomuhle klukovi. Chytal prostě ohromně. Ani na chvilku nevypadal, že by propadal panice,“ vyzdvihl veterán sedmnácti sezón NHL Rod Brind’Amour, jenž se s mladíkem radoval ze svého prvního titulu.

Ward se stal v roce 2006 třetím brankářským nováčkem, jenž dovedl svůj tým ke Stanley Cupu. Před ním se takto blýskli jen Ken Dryden (1971) a Patrick Roy (1986), o jejichž osudech jste mohli číst v předešlých dílech našeho seriálu. Současně byl Ward čtvrtým zelenáčem, který obdržel Conn Smythe Trophy. K Drydenovi a Royovi v tomto případě přidejte ještě Rona Hextalla z roku 1987.

