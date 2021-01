Minulou sezonu jsem selhal, přiznává Subban. Trenér i spoluhráči mu věří

Obránce P.K. Subban přicházel v roce 2019 do New Jersey za značného ohlasu a velkých očekávání. Jenže Kanaďanovi se, stejně jako celému týmu Devils, uplynulý ročník nepovedl a statisticky prožil nejhorší sezonu kariéry. Navíc podle svých slov nenaplnil ani roli lídra kabiny.

18 bodů, 7 branek a 11 nahrávek. To jsou čísla P.K. Subbana za nedohranou základní část 2019/2020. Robustní borec, jenž před několika lety v dresu Montrealu dosáhl i na metu 60 kanadských bodů, se v Newarku zatím hledá.

„V některých ohledech jsem minulou sezonu selhal, především jsem spoluhráče kolem sebe nedělal lepšími, což od sebe očekávám,“ řekl Subban serveru nhl.com těsně před startem tréninkového kempu.

Devils si od rodáka z Toronta slibovali pomoc mimo jiné na přesilových hrách, které díky němu měly soupeřům nahánět strach. Realita však vypadala jinak: Subban posbíral za celý ročník pouze 6 přesilovkových bodů, dal v početních výhodách 2 góly, a tak i v této činnosti zůstal pod průměrem.

„Nastupoval jsem za kvalitní mančafty, které vyhrávaly trofeje a postoupily do finále Stanley Cupu, což mi dalo zkušenosti. Ale na druhou stranu chápu, že ne každý rok je stejně dobrý a že pokaždé bude situace vypadat stejně. Každopádně mou zodpovědností je být dobrým spoluhráčem a posouvat kluky kolem sebe neustále kupředu,“ pokračoval Subban.

Stále je skvělý hokejista

Jednatřicetiletý zadák ve svých vyjádřeních klade důraz na to, že chce jít ostatním hráčům příkladem a motivovat je k co nejlepším výkonům. New Jersey od něj ale bude potřebovat i konkrétní výsledky na ledě – ze současné osmileté smlouvy kanadskému tvrďákovi zbývají poslední dva roky, a pokud v příštích měsících neukáže, že je zase tím starým dobrým Subbanem, dost možná od Devils novou nabídku nedostane.

Zvlášť po loňském zpackaném ročníku, který měl pro Ďábly dle papírových předpokladů vypadat úplně jinak, potřebují fanoušci co nejdřív spravit náladu. A na Subbanovi v tomto ohledu leží pořádná tíha. Má být lídr, tahoun, dominovat v obraně při každém střídání.

„Stále na P.K. koukám jako na skvělého hokejistu,“ nechal se slyšet nový kouček Devils Lindy Ruff, jenž mužstvo převzal teprve 9. července 2020.

„Vedl jsem s ním rozsáhlé rozhovory o úsilí, které věnoval kondiční přípravě na sezonu. Uvidíme, jak se věci vyvinou během tréninkového kempu, ale cítím, že P.K. chce něco změnit k lepšímu,“ měl jasno zkušený trenér.

V naději a pozitivně o svém energickém spoluhráči mluví i hokejisté Devils, v nichž Subban očividně vzbudil důvěru.

„Každý tady ví, že P.K. má jedinečný charakter,“ mínil útočník Kyle Palmieri. „Neustále vidíte, jak mezi ostatní přináší energii a vášeň pro hokej a jak má rád ostatní v kabině. A tohle je něco, co se nikdy nezměnilo, i když zrovna lidé na sociálních sítích psali, jak se zhoršil. Vždycky tvrdě dře a dělá vše pro to, aby měl pozitivní vliv na celý tým,“ chválil Palmieri.

Vrátí se P.K. Subban ve zvláštním ročníku 2020/2021 ke svým někdejším výkonům, nebo schytá další kritiku? Bude to záležet nejen na něm, ale i na tom, jak mu pomohou ostatní hráči Devils.

Share on Google+