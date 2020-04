Měsíc bez hokeje, dost to připomíná léto, říká Connor

V posledních sedmi zápasech dokázal Kyle Connor vstřelit hned osm gólů. Svou formu načasoval perfektně, přesně na závěr sezóny. Navíc se dařilo celému týmu, Jets vyhráli čtyřikrát v řadě a vrátili se na postupové pozice do play-off. Koronavirus ale jejich jízdu zastavil.

„Dostával jsem se do té správné fazóny, stejně tak i celý tým,“ mrzí Connora aktuální situace. „Doufám, že sezónu přeci jen dokončíme, ale to je zatím ve hvězdách. Hráli jsme hokej takovým způsobem, který jsem dlouho nezažil. Nevím, kde byl náš strop.“

Winnipeg odehrál poslední utkání 11. března, kdy přehrál Edmonton 4:2. Právě touto výhrou se dostal na pozici divoké karty Západní konference. A byl to právě Kyle Connor, který ve třetí třetině vstřelil dvě branky a výrazně pomohl k zisku dvou bodů.

Bylo dost pravděpodobné, že to bude pro oba týmy poslední zápas, který stihnou odehrát před přerušením. Samozřejmě, nikdo nevěděl, kdy k němu dojde, ale například během této noci oznámilo vedení NBA zastavení nejlepší basketbalové soutěže.

„Věděli jsme, že každý další zápas bude extrémně důležitý,“ pokračoval třiadvacetiletý útočník. „Už v první přestávce padaly v kabině taková slova, že musíme následující dvě dvacetiminutovky vyhrát. Co kdyby play-off začalo bez dohrání základní části, chtěli jsme na ten post divoké karty.“

Už je to měsíc, vítězná a odhodlaná mentalita je pryč, pomalu se také zhoršuje kondice hráčů. I to si útočník Jets uvědomuje. „Podle mě všichni budou chtít nějaký mini tréninkový kemp. Nemyslím si, že teď někdo vůbec bruslí. Návrat na led do plného provozu bez nějaké přípravy by mohl znamenat spoustu zranění.“

„Už dlouho jsem nehrál hokej ani netrénoval jako hokejista. Dost to připomíná léto, kdy se z dovolené vracíte na kempy. Pak by měl následovat start sezóny bez „preseason“, alespoň tak to vypadá.“

Connor přeci jen trochu bruslí, ovšem ne na ledě. Jeho aktuálně nejčastější aktivitou je bruslení na kolečkových bruslích kolem sousedů, poté také tenis a rybaření. Přesně jako v červenci. „Teď se hodně otepluje, všichni chtějí chodit ven. Ovšem tady v Michiganu jsou zavedená opatření velmi přísná.“

Americký útočník zraje každou sezónu. Poté, co válel na univerzitě, strávil sezónu na farmě. Nyní již třetím rokem úřaduje v sestavě Jets, kde většinu času tráví v první lajně vedle Scheifeleho s Wheelerem. Letos se poprvé dostal nad pomyslnou hranici bodu na zápas, konkrétně jich v 71 utkáních nasbíral 73.

Zapracoval především na konzistenci svých výkonů. „To je přesně to, co rozděluje dobré hráče od skvělých. V prvních sezónách jsem občas ukázal v záblescích, jak dobrý dokážu být, letos cítím, že jsou moje výkony stabilnější. Snažím se o to každý zápas.“

Nyní je stále nejasné, jak to s NHL letos bude. Živí se naděje, že se začne hrát až v červenci. „Aktuálně bych si přál hokej třeba jen vidět. Takže ať už to udělají jakkoliv, doufám, že se sezóna dokončí.“

