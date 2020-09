Méně peněz, nebo let? Dělal jsem to celou kariéru, tohle je můj čas, tvrdí Krug

V pátek jsme psali o touze Zdena Cháry zůstat součástí Boston Bruins, organizaci ale po vypadnutí z play off čeká především složité vyjednávání s jiným zadákem Toreyem Krugem. Devětadvacetiletému hokejistovi končí čtyřletá smlouva a není jasné, zda pro něj Medvědi najdou místo pro platovým stropem.

Krug je bez debat nejdůležitějším ofenzivním bekem týmu, od sezony 2015/16 neměli Bruins produktivnějšího obránce. Jeho bodový příspěvek se pravidelně pohybuje okolo hranice padesáti bodů za rok, maximem zůstává 59 bodů (14+45) z ročníku 2017/18.

Není divu, že rodák z Royal Oak vyhlíží masivní navýšení platu. V posledních čtyřech letech pobíral 5,25 miliónů dolarů ročně, což je na hráče jeho kvalit pro klub velmi přívětivé. Krug před novináři zopakoval, že jeho prioritou je zůstat v Bostonu, má to však jeden háček.

Opora zadních řad Bruins chce dlouhodobý kontrakt. „Vsadil jsem sám na sebe. Uzavíral jsem krátkodobější dohody za méně peněz celou svou kariéru. Co se týče mojí hodnoty, tak tohle je můj čas. Jsem v pozici, kdy toho musím co nejlépe využít,“ řekl Krug ve čtvrtek serveru nhl.com.

Před svou aktuální smlouvou dokonce dvakrát podepsal pouze jednoletý kontrakt, nejprve v hodnotě 1,4 milionů dolarů, o rok později se suma zvýšila na 3,4 milionů dolarů. Krug kromě toho uvedl, že kontaktů mezi jeho agentem a organizací bylo prozatím velmi málo.

Boston devětadvacetiletého obránce získal v březnu 2012 jako nedraftovaného hráče. V následujícím ročníku Krug zářil na farmě, od sezony 2013/14 je pak pevnou součástí prvního týmu Bruins. Dohromady v NHL odehrál 523 duelů s bilancí 67 branek a 270 asistencí.

„Celý svůj dospělý život jsem strávil tady, celou profesionální kariéru tady v této organizaci a městě. Udělal jsem všechno, co ode mě požadovali. Jsem na to hrdý. Veškerou svou energii jsem dal do snahy pomoci tomuto týmu vyhrávat. Je to emocionální pouto,“ pravil ještě Krug.

Podaří se Medvědům klíčového zadáka udržet?

