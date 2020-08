Marko Daňo chybí v sestavě Columbusu. Začne novou sezonu v české extralize?

Uplynulou sezonu strávil v organizaci Columbusu, ale za první tým sehrál Marko Daňo jen tři zápasy, jinak působil na farmě. Po koronavirové pauze se slovenský útočník nevešel do kádru Blue Jackets pro play off a řeší nejbližší budoucnost. Jednou z možností by mohlo být i angažmá v české extralize u Ocelářů z Třince.

Daňo to připustil v rozhovoru pro hokej.sk. „Rád bych se dohodl s Třincem, kde je manažerem mládeže můj tatínek. Vím, že by se tam měl rozehrát i mladý Filip Zadina z Detroitu. Ještě jsem s nimi nemluvil, pokud by měli zájem, byl bych rád," nastínil plány.

Pětadvacetiletý slovenský reprezentant hrál v zámoří od sezony 2013-14, postupně byl členem organizací Columbusu, Chicaga, Winnipegu a Colorada. Loni byl o Daňa zájem v ruské KHL, ovšem konstruktivní útočník se nakonec vrátil k Blue Jackets, kteří ho v roce 2013 získali v prvním kole draftu NHL.

Roční kontrakt nyní vypršel, Daňo by rád pokračoval za Atlantikem. Ovšem na výsledek jednání si bude muset počkat. Sezonu 2020-21 začne slavná liga až počátkem prosince. „Momentálně se soustředím na říjen, protože tehdy bychom měli řešit smlouvu. Do té doby budu trénovat a věřím, že začnu někde v Evropě," uvedl.

Kdyby neklapl Třinec, kde v minulosti úspěšně hrával Markův otec, vydal by se účastník čtyř mistrovství světa patrně do Trenčína. „Pokud by Třinec neměl zájem, bylo by příjemnou výzvou zahrát si opět za klub, v němž jsem vyrůstal. Všechno je ale otevřené, s nikým jsem se na ničem nedohodl," připomněl pro hokej.sk.

Do hry by teoreticky mohl vstoupit i Slovan Bratislava, který buduje zajímavý kádr. Daňo se tento týden pustí s týmem do společné přípravy. „Začnu tam trénovat, ale to je tak všechno, co k tomu mohu říci. Děkuji panu Krajčimu za to, že mi umožnil přípravu s mužstvem. Uvidíme, jestli to bude pokračovat i v rámci zápasů," doplnil.

Marko Daňo má na kontě 141 utkání NHL, zaznamenal v nich 19 branek a 26 nahrávek. Za Slovan Bratislava hrál v letech 2012-14, předtím nastupoval za Trenčín. V minulosti třikrát startoval na světových šampionátech dvacetiletých.

