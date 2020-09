Mackenzie Blackwood čeká na smlouvu. Jak by mohla vypadat?

New Jersey za sebou nemá vůbec povedenou sezónu. Pouze pět týmů v rámci celé ligy skončilo v tabulce níže. Čím to bylo? Tým prostě nebyl tak kvalitní a vyspělý. Čím to ale rozhodně nebylo, byla situace v brankovišti. Nebo alespoň z poloviny.

Mackenzie Blackwood chytal ve svých třiadvaceti letech fenomenálně. A kdyby byl nějakým způsobem schopen odchytat všech 82 zápasů, Devils by i s tak slabým týmem mohli pomýšlet na play-off. A to s rezervou.

Pokud se vydáme cestou teoretických propočtů, Blackwood odchytal 44 zápasů s bilancí 22 výher, 14 proher a 8 proher v prodloužení. Z 50 % se tak jeho tým při jeho startu radoval z vítězství. Pokud by skutečně zvládl odchytat všech 82 zápasů, vyhrál by jich 41 a tudíž by jeho tým byl na 82 bodech.

Ovšem musíme ještě započítat prohraná utkání v prodloužení. V 68 % dokázal získat alespoň jeden bod. To činí zhruba dalších 15 střetnutí se ziskem jednoho bodu.

82 + 15 = 97 bodů

Jedná se o zisk bodů na úrovni Dallasu a Caroliny. Oba s klidem postoupili do play-off, Stars dokonce bojují o zisk Stanley Cupu ve finále.

Jenže Blackwood na to bohužel byl sám, Cory Schneider a Louis Domingue mu příliš nepomohli. Zatímco s Blackwoodem vyhráli Devils 50% duelů, s ostatními gólmany pouze 25 (6 výher z 24 startů).

Už nyní je jasné, že Blackwood tvoří a bude tvořit velkou část úspěchu týmu. Stále je ovšem na začátku své profesionální kariéry a měl by se ještě zlepšovat. Jaká je tedy nejlepší cesta pro klub a jaká pro samotného brankáře?

Generální manažer Devils, Tom Fitzgerald, bude chtít muže pod maskou a agenta přesvědčit o co nejdelším kontraktu. Byl by sice o něco tučnější než ten krátkodobý, ovšem postupem času by se stal pro organizaci velmi výhodný.

Populární jsou šesti/sedmi/osmileté smlouvy, taková by mohla Blackwoodovi vynést ročně zhruba okolo čtyř a půl až pěti miliónů.

Nejlepší brankáři ligy ovšem pobírají mnohem vyšší plat a vypadá to, že jednou by mohl třiadvacetiletý Kanaďan dosáhnout jejich úrovně. Tím pádem bude cílit na kratší podpis s menším příjmem, aby se mohl ještě ukázat a říct si při dalším vyjednávání o větší sumu.

Jakousi předlohou by mohly být druhé smlouvy gólmanů, jenž nyní tvoří elitu soutěže.

John Gibson - 2,3 miliónu na tři roky

Andrej Vasilevskij – 3,5 miliónu na tři roky

Matt Murray – 3,75 miliónu na tři roky

Svět očekává podobná čísla i u brankáře Devils. Tři a půl miliónu na tři roky.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+