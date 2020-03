Los Angeles Kings a shrnutí sezony 2019-20: V nejlepším museli skončit

Jsou týmy, které v zatím nedokončené základní části předčily očekávání. A pak výběry, jejichž výkony odpovídaly předsezónním předpokladům. Los Angeles Kings patří do druhé skupiny. Kalifornská družina naplno rozjela fázi přestavby a od podzimu do jara strádala na posledních místech Západní konference.

„Je těžké se do procesu přestavby pustit znovu, ale aspoň to bude pořádná výzva. Aktuálně se učíme vyhrávat, což občas bývá frustrující. Ale abyste mohli vítězit, je potřeba podstoupit těžší momenty.“ Takhle zněla slova zkušeného útočníka Dustina Browna, který se řadí ke klíčovým mužům přestavby Kings. Společně s ním roli mentora plní i Anže Kopitar nebo Drew Doughty.

Kolem třech zmíněných borců v posledních měsících postupnými kroky vzniká nové jádro mančaftu. Příležitost dostávají mladé naděje, naopak řada prověřených jmen padla za oběť potřebě získat výběry v draftu. Podle toho vypadaly i dosavadní výsledky celku ze Staples Center.

Králové se nedokončenou základní částí ročníku 2019/2020 protrápili, přestože občas porazili silného soupeře a sváděli těsné souboje. Ke dnu je srážela – jako posledních několik let – neschopnost střílet góly. Méně branek nasázeli pouze beznadějně poslední Detroit Red Wings.

Přerušení v nesprávnou chvíli

Nejlepší období celé sezony prožívali svěřenci kouče Todda McLellana, bohužel pro ně, ve dnech před přerušením soutěže kvůli koronaviru. Ještě před začátkem vynucené pauzy vyhráli 7 zápasů v řadě, během této šňůry porazili i Pittsburgh, Toronto nebo Colorado a působili velmi sebevědomým dojmem.

Tato na poměry Kings nečekaná série úspěchů Kaliforňany dokonce odlepila od posledního místa Západní konference, na dno poslali úhlavního rivala a jedno z nejnegativnějších překvapení sezony – San Jose Sharks. Zatím nikdo neví, jestli je tohle pořadí konečné či nikoliv.

„Strašná škoda, že jsme zrovna teď museli přestat hrát, poslední týdny jsme předváděli velmi zajímavý hokej. Mladí hráči v sestavě převzali nadšení od zkušených kluků a táhli za jeden provaz. Vážně nás to mrzí, ale zdraví je přednější,“ posteskl si kouč McLellan.

Rušno před uzávěrkou přestupů

Že to Los Angeles myslí s přestavbou opravdu vážně, dokázalo únorové dění. Od 5. do 24. února opustila tým celá řada stěžejních postav.

Před uzávěrkou přestupů se pakovali obránce Derek Forbort (nyní Calgary Flames), Alec Martinez (nyní Vegas Golden Knights), Tyler Toffoli (nyní Vancouver Canucks) a Kyle Clifford s brankářem Jackem Campbellem (oba Toronto Maple Leafs).

Kings zamávali na rozloučenou několika hokejistům, kteří byli součástí týmu spoustu let, na druhou stranu za ně získali 7 draftových voleb. A ty se budou v příštích letech pořádně hodit.

Navíc i bez výše jmenovaných borců se mužstvo na přelomu února a března vybičovalo k překvapivému vítěznému tažení.

Petersen ukázal, co umí

Ročník 2019/2020 měl pro Los Angeles jen málo pozitiv. Mezi ně však rozhodně patřil pětadvacetiletý brankář Calvin Petersen. Ačkoliv nastoupil jen k 8 střetnutím, 5 z nich dotáhl do vítězného konce a procentuální úspěšnost zásahů vyšponoval na hodnotu 92.2 %.

Poslední čtyři duely, k nimž Petersen před pozastavením NHL nastoupil, skončily pro Krále výhrou (proti Ottawě, Minnesotě, Las Vegas a Pittsburghu). Přitom pouze jednou inkasoval více než dvakrát. Že by se Kings rodila budoucí naděje pro brankoviště?

Při zmínce o úspěšných mladících nesmíme zapomenout ani na českého útočníka Martina Frka. Z farmy do NHL jej povolali jen na 17 duelů, on v nich ovšem šestkrát skóroval a dvakrát asistoval. Rodák z Pelhřimova si tak do budoucna řekl o výraznou pozornost trenérů.

Zásadní odrazový můstek

Sečteno a podtrženo: Los Angeles šlo v předchozích měsících přesně tím směrem, jakým mělo. Pokud nedojde k úpravě pravidlům pro postup do play-off, do vyřazovacích bojů se Kings letos určitě nepodívají.

Smutnit nicméně nemusí. Letošní sezona pro ně může být zásadním odrazovým můstkem, na nějž se možná za pár let bude vzpomínat.

Ze světa statistik

TÝMOVÉ STATISTIKY

Sezona 2019-20: bilance 29-35-6, 64 bodů

Postavení v tabulce: 28. místo v National Hockey League

Vstřelené branky: 177 ... 30. místo ... (2.53 na zápas)

Obdržené branky: 209 ... 13. místo ... (2.99 na zápas)

→ Pozn.: Vstřelené a obdržené branky, nepočítáme-li nájezdy.

INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY

Produktivita: Anže Kopitar (C)... 62 kanadských bodů

Nejlepší střelec: Anže Kopitar (C) ... 21 gólů

Nejvíc výher: Jonathan Quick (G) ... 16 výher

Nejlepší úspěšnost: Calvin Petersen (G) ... %ús 92.2

ČESKÁ A SLOVENSKÁ STOPA

Martin Frk (PK) ... 17 zápasů ... 6 gólů ... 2 asistence ... 8 kanadských bodů ... +/-: 1 záporný bod

Share on Google+