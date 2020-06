Letecký inženýr poslal Haška do Karibiku. Jak Washington dobyl historický postup

Řval z plných plic. Oči se mu leskly slzami štěstí. Alex Ovečkin právě křepčil se Stanley Cupem. Předloni zvládl to, co nedokázali Scott Stevens, Mike Gartner, Jaromír Jágr či Peter Bondra. Dotáhl Washington k nablýskané trofeji.

Ve finále se Caps poprvé mihli už v roce 1998. Dnes je to přesně 22 let od chvíle, kdy postoupili přes čerstvého naganského šampiona Dominika Haška a buffalské Sabres.

Mezi washingtonské lídry tehdy patřili slovenský snajpr Bondra, geniální tvůrce hry Adam Oates nebo bombarďák Brian Bellows. Ze všech nejvíc ale vynikal Joe Juneau. Svérázný chlap, který do hokejové kabiny úplně nezapadal.

Juneau zkraje devadesátek vystudoval letecké inženýrství. Vynikal intelektem, patřil k výtečným studentům. Šlo mu, na co sáhl. Hrál na bicí v rockové kapele Offwings. A exceloval také na ledě, v roce 1993 se u bostonských Bruins blýskl 102 body.

Capitals se od něj podobných sezon nedočkali, nicméně byl to on, kdo měl lví podíl na historickém postupu do finále Stanley Cupu. To skončilo svižně – po čtyřech zápasech jasným triumfem Rudých křídel z Detroitu.

V sérii s Buffalem se Juneau stal Haškovým prokletím. Českého fantoma překonal celkem třikrát a dvě branky musely „Dominatora“ tuze mrzet. Každá z trochu jiného důvodu.

V zápase číslo 4 Hašek inkasoval po ráně od červené čáry! „Dodneška nechápu, jak se ten puk dostal do branky!“ napsal o kuriózní trefě ve své knize Chytám svůj život. Překvapivější gól pustil pardubický rodák snad jen už na MS 1987, kdy ho z dálky pokořil pár sekund před sirénou Kanaďan Tony Tanti.

Druhá z tref, která Haška od Juneaua jistě zamrzela, byla ta z šesté partie. Padla v čase 66:24 a pro Haška a Šavle byla definitivní, hořkou tečkou za napínavou sérií. Běželo první prodloužení, když Juneau pohotově dorazil Bellowsovu střelu a stal se washingtonským hrdinou.

„Rozhodnout takový mač? Ten pocit jen tak něco nepřekoná,“ povídal tahoun Caps, který nakonec za celé play off nastřádal 17 bodů. Kdykoliv později mluvil o své trefě, vyzdvihoval Bellowse a jeho kurážné vyjetí před Haškovu branku. Byla to jeho akce, Juneau už jen zametl volný kotouč za bezmocného gólmana.

Sám Hašek popisoval situaci následovně: "Bellows obešel našeho beka, vystřelil - stačil jsem jenom vyrazit. Vypálil podruhé. Znovu jsem zasáhl, ale puk bohužel spadl přímo před najíždějícího Juneaua. Kdybych nechal vleže ruku na zemi, asi by to nedal. Jenže já jsem čekal, že to spíš pošle nahoru, zvedl jsem ruku.“

Instinkt, který mu tolikrát pomohl k úžasným zákrokům, ho tehdy zradil. A poslal na dovolenou do Karibiku, kterou měl Hašek dopředu koupenou s tím, že mohl odlet klidně posunout. Vnitřně si to moc přál. Chtěl si zahrát finále Stanley Cupu. Juneau byl proti. Napálil puk do sítě a postaral se tehdy o největší úspěch v dějinách Washington Capitals.

Stalo se to na den přesně před 22 lety.

