Legendární Bourque doufá: Snad Krug dohraje kariéru v Bostonu

Mezi hráče, kterým na konci letošního ročníku končí smlouva, se řadí také bostonský zadák Torey Krug. V jeho setrvání u Bruins doufá jak vedení, tak třeba legendární obránce Ray Bourque.

Toto jméno asi netřeba dlouze představovat. Člen hokejové Síně slávy a legenda Medvědů Ray Bourque se vyjádřil na adresu Toreyho Kruga.

„Doufám, že kariéru dohraje tady v Bostonu. Bylo by to skvělé pro všechny. Vím, že to ví, ale zároveň vím, že si uvědomuje také tu stránku byznysu, což vždy dělá situaci složitější “ nechal se slyšet Bourque v rozhovoru pro The Athletic.

Sám Bourque však celou svou kariéru v Bostonu nezůstal. Za Bruins odehrál jednadvacet ročníků, než byl v roce 2000 vyměněn do Colorada s touhou naposledy zabojovat o vysněnou trofej. Jak je známo, o rok později konečně zvedl Stanleyův pohár nad hlavu, čímž uzavřel svou bohatou hráčskou kariéru.

„Nejvíce lituji toho, že jsem to nedokázal vyhrát tady v Bostonu. Když jsem jako fanoušek sledoval v roce 2011 Bruins zvedat nad hlavu pohár, věděl jsem, že oslavy budou šílené a také že byly,“ dodal muž, jehož dres s číslem 77 už nikdo na bostonském dresu mít nebude.

Dosáhne Krug na Stanley Cup s Medvědy na rozdíl od svého slavného předchůdce? Boston pod platovým stropem příliš prostoru nemá (aktuálně přibližně 670 tisíc dolarů), přičemž americký zadák si jistě bude chtít platově polepšit.

Krugovi je devětadvacet let, v National Hockey League se může pyšnit bilancí 523 zápasů – 67 gólů a 270 asistencí, v play-off pak za dvaašedesát utkání posbíral šestačtyřicet bodů.

Blízko vysněné trofeji byl vloni, kdy parta kolem kapitána Zdena Cháry dokráčela až si finále, kde však v sedmi zápasech nestačila na šampiony ze St. Louis.

Share on Google+