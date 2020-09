Lanařila ho Tampa, vybral si Dallas. I kvůli brankářům, vysvětluje svou volbu Pavelski

Osobně se potkal se zástupci Dallasu i Tampy. Nabízeli mu miliony dolarů. Joe Pavelski měl nakročeno do obou kabin. Silné mančafty vábila představa, že útočné řady doplní zkušený kanonýr, mistr tečí a dorážek. Americký hokejista nakonec upřednostnil Stars a 1. července 2019 s nimi podepsal tříletou smlouvu na 21 milionů dolarů. Teď stojí proti Lightning ve finále Stanley Cupu.

Proč si Pavelski vybral Dallas a nedoplnil až neskutečně nabitou soupisku Tampy?

Klíčovým faktorem byla obranná činnost a navrch se mu více zamlouvali brankáři Hvězd. "Líbil se mi způsob, jakým hráli v Dallasu směrem dozadu, jejich defenzivní struktura. Zvládli spoustu zápasů, v nichž rozhodoval jediný gól, nedostávali moc branek," povídá.

"Vždycky jsem věřil tomu, že v play-off potřebujete přesně takové kvality. Musíte umět vyhrávat těsné duely. Zaujali mě také gólmani," pokračuje šestatřicetiletý veterán, který hraje své druhé finále NHL. Před čtyřmi lety se stal se 14 zásahy nejlepším střelcem celého play-off.

Zajímavá je Pavelskiho poznámka o brankářích. Dal přednost Antonu Chudobinovi s Benem Bishopem před čerstvým vítězem Vezinovy trofeje Andrejem Vasilevským. Možná kvůli tomu, že představovali vyrovnaný tandem, zatímco Vasilevskij neměl tou dobou u Bolts pořádnou dvojku.

Síla Stars v brankovišti se během vyřazovacích bojů ukazuje v plné kráse. Ač Bishopa trápily zdravotní trable a poté byl z formy, Pavelski a spol. se o gólmana mohli opřít. O Chudobina, který navazuje na nejspíše životní základní část. "Je jako zeď," chválí spoluhráči "Dobbyho".

Pavelskimu se na Dallasu samozřejmě pozdávala i přítomnost elitních fovardů Jamieho Benna s Tylerem Seguinem nebo špičkového zadáka Mira Heiskanena. "Líbilo se mi, že mají v kabině hráče s prvotřídním talentem." Ne že by to pro Lightning neplatilo.

Tampa ale nemohla konkurovat Hvězdám v jiném ohledu. "Strávili jsme s rodinou dlouhých 13 let na západním pobřeží USA, takže jsme hledali místo blíže našemu domovu v Madisonu (Wisconsin), ideálně ve stejném časovém pásmu," popisuje Pavelski, co vše se promítlo do jeho rozhodování.

"Měl jsem několik dobrých možností, kam přestoupit. Jak z pohledu kvality daného týmu, tak z hlediska lokality pro život," podotýká. Volba nakonec padla na Dallas, u kterého si "Pavs" odškrtl řadu věcí ze svého seznamu. I ono přání o stejném časovém pásmu mu vyšlo.

Teď patří k tahounům Stars, je tři výhry od Stanley Cupu. V prvním finále se skvěle ukázaly přednosti, které si na Pavelski na Dallasu považoval - kvalitní brankář, skvělá defenzíva i schopnost zvládnout těsné utkání. Zápas číslo 2 je na programu dnes v noci.

