Laine varuje soupeře: Chci být rozdílovým hráčem

Říká se, že play-off je jiná soutěž, ve které se hraje úplně jiný hokej. Je to formát, ve kterém vynikají ti nejlepší. A Patrik Laine chce, aby byl vnímán přesně takto. Jako hráč, který když je na ledě, udělá něco navíc, něco výjimečného. Ať už je to gól, povedená klička nebo obyčejný souboj. Vynikne letos?

„Už několikrát jsem ukázal, že mám na to, abych hrál velké porce minut proti těm nejlepším na světě,“ myslí si finský útočník. „Snad v budoucnu dostanu více šancí moje slova potvrdit. A že se to trenérům vyplatí.“

V základní části se trenérům nasazování Laineho vyplácelo celkem pravidelně. Alespoň co se týče jeho produktivity. V 68 utkáních zapsal 28 branek a 35 asistencí.

„Jo, letošní sezona byla celkem dobrá,“ přikyvoval Laine. „Moje statistiky šly nahoru, stejně jako čas na ledě. Ale vždycky chci ještě větší zodpovědnost, abych mohl trenérům splatit důvěru.“

Vyptání si větší role či více času na ledě není pro Laineho nic neobvyklého. Než loni v září podepsal dvouletý kontrakt, veřejně mluvil o tom, jak by rád zastával větší a větší roli.

„Vždycky chcete být v něčem lepší, ať už je to cokoliv. Co si ale myslím, že je potřeba, je nějaká konzistentnost výkonů,“ vysvětloval Laine. „To, co dělá rozdíl mezi dobrým a špatným výkonem, jsou maličkosti. Leckdy stačí dát se dohromady a nedělat hlouposti.“

Nutno říct, že Laineho hra se velmi změnila. Paul Maurice, jeho trenér ve Winnipegu, dodal, že největší změnu vidí v tom, jak Laine hru vnímá jako celek. Tedy že rozumí tomu, proč je hra bez puku stejně důležitá jako s ním a že nelze podceňovat pomoc od spoluhráčů. Zlepšila se také jeho hra v obraně, mnohem víc se vrací a s pukem je zodpovědnější.

„Ti nejlepší prostě budou chtít hrát vždycky,“ ví moc dobře Maurice. „Nevím, jestli jsem se někdy setkal s hráčem, co by mi řekl, že nechce hrát tolik. Je dobře, že říká, že chce hrát víc. Skvělí hráči mají v sami sebe tuhle důvěru. Jednoduše že si zaslouží být na ledě pořád.“

V předkole play-off se Jets setkají s Flames. Dá se očekávat, že proti Laineho útoku bude tábor soupeře nasazovat ty nejlepší obránce, v čele s Markem Giordanem. „Důležité bude, aby si Patrik našel prostor a byl připraven na souboje, protože jich budou mraky,“ předpovídá Maurice.

Na závěr také padla otázka, co si vlastně o své hře nyní Laine myslí. „Pořád je co dohánět,“ řekl upřímně. „Je těžké si představit, že za dva týdny budu hrát v největším nasazení. Nezbývá mi nic jiného, než tvrdě makat, abych byl připraven hned od začátku.“

