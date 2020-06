Lafrenière a jeho osm nápadníků ze Západu. Do které kabiny by pasoval nejlépe?

Novinářská obec, zámořští skauti i běžní fanoušci. Všichni se již dlouhé měsíce shodují na tom, že letošnímu výběru mladíků bude kralovat generační talent Alexis Lafrenière. Jenže vlivem draftové loterie nezakotví na soupisce skomírajícího Detroitu ani trápící se Ottawy. Místo toho může klidně nastupovat po boku Connora McDavida v Edmontonu nebo přijímat rady Patricka Kanea z Chicaga.

Jak už jsme vás v sobotu informovali, první volbu draftu 2020 přisoudí druhá fáze loterie jednomu z nepostupujících týmů z kvalifikačního kola. Do něj se prodralo 16 mužstev, které změří síly v sériích hraných na tři vítězná utkání. Poražení sice budou smutnit, zároveň se však dočkají lístku do tomboly, jejíž hlavní a jedinou cenou je možnost přilákat Alexise Lafrenièra. Šance na úspěch je pro všechny shodná – 12,5 %.

Paleta potenciálních vlastníků extrémně šikovného křídelníka s vysokým hokejovým IQ je hodně pestrá. Zatímco u některých týmů by byl okamžitě ofenzivním esem číslo jedna, jinde by mohl zapadnout do dlouhé řady hvězdných jmen. Právě o Lafrenièrově konkurenci, důležitosti a pozici v organizacích ze Západní konference bude řeč na následujících řádcích. Druhý díl, který na našem webu najdete příští týden, bude pojednávat o zájemcích z Východu.

Arizona Coyotes

Rozsah Lafrenièrova pole působnosti v pouštním klubu může mít dvě podoby. Záleželo by na tom, zda si svou štaci u Yotes prodlouží Taylor Hall, kterému po konci sezony vyprší současný kontrakt. Dá se předpokládat, že pokud by předloňský vítěz Hart Trophy v Arizoně pokračoval, Alexis ho z elitní formace ještě dobrých pár let nevyštípe a zabral by místo v druhém útoku. Coyotes by v něm přesto získali mnohem nadějnější verzi Claytona Kellera, který s vedením podepsal honosnou smlouvu na osm sezon. Lafrenière by bez pochyb představoval hlavní tvář celé organizace, která na levé straně útoku postrádá kvalitu. V této sezoně musel křídelní prostor zajistit v nemalé míře třeba švédský veterán Carl Söderberg. Ten by přitom za normálních okolností raději operoval na postu centra.

Calgary Flames

Hráči Flames byli v této sezoně na míle vzdálení výkonům, které předváděli v loňském roce. Krize se dotkla i jinak skvělého Johnnyho Gaudreaua, jenž zažil bodově nejslabší ročník od vstupu do NHL. Ve druhé pětce se solidně předvedl Andrew Mangiapane, ovšem pouze s přihlédnutím k faktu, že ho zástupci Calgary vybrali až v pátém kole draftu 2015. Rozdílovým hráčem není a asi ani nikdy nebude. Lafrenière by ho mohl ve druhém útoku s Backlundem a Tkachukem hravě vystřídat. Jeho růstu by takový krok pomohl. Backlund má zkušenosti na rozdávání, umí pracovat s pukem, Tkachuk zase představuje buldozer, který by za rodáka z provincie Quebec odvedl černou práci. Ostrouhal by naopak Jakob Pelletier. Vynikajícího snajpra Flames získali z 26. místa loňského draftu. Ve třetí formaci by určitě zdokonaloval své dovednosti pomaleji, než by si sám přál.

Chicago Blackhawks

Patrick Kane a Alexis Lafrenière v jednom útoku? To je hotový sen o propojení skvělé technické vytříbenosti s úžasným přehledem o tom, co se na ledě děje. Prvně jmenovaný ovšem není nejmladší, stejně jako kapitán mužstva Jonathan Toews. Oba v tomto roce slaví 32. narozeniny, a Chicago se i proto nachází ve fázi generační obměny. Posila do útoku, která by navíc první tři sezony odehrála za směšné peníze, by samozřejmě byla její vítanou složkou. Fanoušci Hawks touží znovu opakovat jízdu za Stanley Cupem. Klub své největší naděje koncentroval právě na levé křídlo, výsostné území Alexise Lafrenièra. Někdo z trojlístku DeBrincat – Nylander - Kubalík by se tak zřejmě musel nachystat na trvalý transfer na druhou stranu kluziště. To by ale neměla být žádná potíž. Všichni tři jmenovaní hráči už v minulých letech vyzkoušeli i opačný post.

Edmonton Oilers

V Edmontonu si mohou hodit mincí. Dopředu se v žádném případě nedá odhadnout, jak dobrý vlastně Alexis Lafrenière může zejména v premiérové sezoně být. Pokud by se prezentoval obdobnými výkony jako Jack Hughes, Kaapo Kakko nebo Nico Hischier, Oilers by jeho příchod nevítali s otevřenou náručí. Vždyť levé křídlo je možná nejstabilnějším postem Edmontonu a hráč ze čtvrté pětky může kdykoliv vyletět do elitní formace a dobře se aklimatizovat. Na druhou stranu, když Lafrenière do nováčkovského ročníku vletí jako Nathan MacKinnon nebo Auston Matthews, může být právě on tím pomyslným dílem skládačky, která povede k vítězství v play off. Zároveň jsou ale Oilers jedním z nejvýraznějších pohřebišť vysokých výběrů v draftu napříč NHL. Lafrenière musí dávat pozor, aby neskončil jako Nail Jakupov.

Minnesota Wild

Jak snadno se může změnit osud týmu z NHL? Na tuto otázku možná již brzy najdou odpověď v Minnesotě. Přesun do zámoří konečně chystá olympijský vítěz Kirill Kaprizov, na něhož Minnesota vlastní práva už pět let. Kdyby přibyl i Lafrenière, mohli by Wild znovu postavit konkurenceschopné mužstvo, které si bude dávat vyšší ambice než udržet se na hraně postupu do play off. Jestli se pro juniorského mistra světa někde naskýtá opravdová možnost rozjet fantastickou kariéru ukončenou třeba pobytem v Síni slávy, pak je to právě v Minnesotě. Vedení by šlo Lafrenièrovi jistě na ruku, dostával by daleko více prostoru i příležitostí než kdekoliv jinde, na jeho růst by se asi ani tolik nespěchalo. Konkurenční bitva s Kaprizovem by mu jen prospěla. Jenže jestli se Wild nedostanou ze šedivého středu tabulky, hrozí v případě Lafrenièra Eichelův syndrom. Není nic horšího, než když vynikajícího hráče uvězní dlouhodobě slabý tým.

Nashville Predators

Velmi podobnou pozici jako v Minnesotě by Lafrenière zastával i v Nashvillu. Také Preds nejvíce pálí bota na postu levého křídelníka. Stačí si prohlédnout sestavu pro poslední klání před koronavirovou pauzou. Ve speciálních formacích na přesilové hry útočníky z levého kraje hřiště reprezentoval pouze Filip Forsberg. Prostor přitom dostali třeba kolegové ze čtvrtého útoku Kyle Turris s Viktorem Arvidssonem. Člen elitní formace Colton Sissons početní výhodu sledoval jen jako divák ze střídačky. Po případném zisku Lafrenièra by se zavedené pořádky určitě měnily. Kdyby hrál opravdu dobře, mohl by si vysloužit prostor vedle Ryana Johansena. A v Nashvillu by možná konečně zapomněli na doposud neúspěšnou snahu Eeliho Tolvanena, prosadit se mezi hokejovou smetánku.

Vancouver Canucks

Zprava, zleva nebo snad od modré? Pokud by Lafrenièra vyfasovali Canucks, jejich první přesilovková formace by získala nový rozměr. Kromě Eliase Petterssona by mohl Quinn Hughes svými rafinovanými pasy oslovovat i mladičkého Kanaďana. V součtu by nasázeli slušné množství gólů příklepem. Jenže Tanner Pearson ani J.T. Miller se nebudou chtít svých pozic v sestavě vzdávat lacino. Antoine Roussel je zase zkušeným veteránem, kterého mladí hráči potřebují. Živit ho jako křídelníka čtvrté formace by byl možná až příliš velký luxus. Lafrenière by navíc ve třetí lajně hledal cestu na světlo těžko. Tento rébus nemá jednoznačné a už vůbec ne snadné řešení. Pokud by si vše sedlo, mohla by ve Vancouveru za pár let vyrůst snová generace, která by vystihovala podstatu moderního hokeje. Jenže rozbalovat stále nové zboží a nezbavovat se toho starého, to taky může smrdět pořádným průšvihem.

Winnipeg Jets

Další vysoko draftované křídlo by už Jets zřejmě nezvládli. I když by měl Lafrenière disponovat daleko větším talentem než současní členové první a druhé pětky Kyle Connor a Nikolaj Ehlers, poslat jednoho z nich do třetí formace zní nemyslitelně. Dvaatřicetiletého Mathieua Perreaulta by se klub zřejmě zbavil bez větších obtíží, jenže to pořád ještě neřeší otázku, kdo ze tří perspektivních hokejistů by měl obdržet černého Petra a spokojit se s nižším časem stráveným na ledové ploše. Ani přemístění na druhou stranu není možné. V elitní formaci se vyhřívá kapitán Blake Wheeler, druhou pětku má pod palcem Patrik Laine. Kdyby Jets dostali možnost draftovat Lafrenièra, patrně by neváhali. Pokud by ale v sestavě vznikl neřešitelný přetlak, zřejmě by se poohlédli po výměně, která by jim přinesla náhradu za Dustina Byfugliena.

Share on Google+