Král chytil extraligovou šanci za pačesy. V Česku by měl zůstat do konce sezony

Obránce Filip Král je jedním z českých talentů, kteří mají podepsanou smlouvu s klubem National Hockey League. Člen organizace Maple Leafs se aktuálně rozehrává v Česku, kde by měl strávit i zbytek sezony.

Nová sezona National Hockey League by měla odstartovat 13. ledna, nicméně celý ročník se odehraje ve zkráceném formátu. Stále však není jistý termín startu sezony AHL, kde působí i několik českých hráčů. Původní myšlenka směřovala k začátku února, nic ovšem není jisté.

A tak se může častěji stávat, že čeští krajánci letošní specifický ročník stráví na hostování v tuzemské Tipsport extralize. Prvním hráčem, jenž se domluvil na této cestě, je mladý obránce Filip Král.

Hokejista, který začínal s hokejem v Blansku, je pro mnohé příznivce dosti nenápadným jménem. V roce 2018 na něj v pátém kole na celkové 149. pozici ukázali zástupci Javorových listů. Většinu z posledních tří let pak strávil ve WHL, kde nastupoval za Spokane Chiefs.

Aktuálně jednadvacetiletý zadák stále čeká na šanci v jakékoliv seniorské zámořské soutěži a je velice pravděpodobné, že ani letos se nedočká. V rámci přípravy na nový ročník totiž dostal možnost rozehrát se v prvoligovém Přerově, odkud si jej do extraligy vytáhla Kometa.

Druhou nejvyšší českou ligu vzal útokem. Za Zubry stihl sedm duelů s bilancí dva vstřelené góly a osm asistencí. O úroveň výše pak nastoupil do sedmnácti zápasů, v nichž zatím vstřelil dvě branky a na dalších třech se podílel nahrávkou. Je vidět, že každým utkáním roste a v Brně si jeho služby pochvalují.

V domácí soutěži by měl setrvat a rozvíjet se až do konce sezony. „Měl bych zde zůstat do konce sezony,“ potvrdil v rozhovoru pro hokej.cz samotný Král. Vedení brněnského klubu dělá vše pro to, aby mladý bek zůstal.

„Libor Zábranský dělá maximum, abychom ho tady udrželi do konce sezony. Pevně věříme, že se nám to podaří. Je to skvělý hráč,“ chrlí slova chvály na Královu adresu Jiří Horáček, asistent hlavního trenéra Komety.

„Na farmě Toronta by mi nezaručili, že bych hrál všechny zápasy. Tady je možnost hrát a trenéři mi věří. Jsem za to jen rád,“ líčí Filip Král. Pomůže mu české angažmá na cestě do National Hockey League?

Share on Google+