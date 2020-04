Kovalčukova zpověď: Nemyslím, že kvůli mně Ovečkin tlačil na generálního manažera

Už je to tak, že současná doba svědčí dlouhým rozhovorům. Dokonce i hráči, kteří běžně nemluví s novináři zrovna rádi, usednou v době karantény k notebooku nebo telefonu a rozhovoří se. V podestu Cam and Strick dal do své kontroverzní duše nahlédnout Ilja Kovalčuk.

To hlavní, co světu sdělil, je víra v sílu Capitals. Pokud se letošní sezóna ještě rozjede a na jejím konci se bude předávat slavný pohár, sedmatřicetiletý Rus věří, že si ho potěžká i on. „Je to skvělá příležitost vyhrát něco výjimečného,“ řekl Kovalčuk. „Tahle parta je připravená. Jsou zkušení, zdraví, velcí a silní. Viděli jste, proč vyhráli loni St. Louis Blues, přestože to asi nikdo nečekal.“

Těší se hlavně na spolupráci s Alexandrem Ovečkinem, s nímž hrál mockrát na mezinárodní úrovni. Na té klubové se potkají poprvé a splní si tím dětský sen. Hrát spolu prý oba touží snad od třinácti let. Nebude to ale jen ruský tým. Mužstvo táhnou TJ. Oshie, John Carlson, čím dál výraznější je Tom Wilson a samozřejmě raketový bruslař Jakub Vrána.

„Nejde jen o to, že Ovečkin je můj kamarád, je to vážně o šanci na Stanley Cup,“ rozvedl svou radost z nového angažmá Kovalčuk, přičemž znovu zdůraznil fyzickou stránku mužstva. „V základní části je to spíš o šikovnosti, ale v play off je to taky o parametrech, tvrdosti a o všem. Poslední zápasy jsme hráli velmi dobře. Chvilku mi trvalo, než jsem se přizpůsobil systému, ale jinak jsem nadšený. Doufejme, že se sezóna dohraje a play off začne.“

Pohádky o tom, jak si všechno s Ovečkinem zorganizovali sami a pak šli za generálními manažery, rozhodně vyvrátil. „Viděli jsme se o Vánocích na večeři. Jste jen hráči. Manažeři dělají to nejlepší pro mužstvo. V Montrealu byl skvělý tým. Neuvěřitelná atmosféra. Když mi volal Berg (GM Montrealu), cítil jsem, že Washington je pro mě výborné místo. Jsem si jistý, že se tam na mě ruských hráčů přeptali. Nicméně nemyslím, že by Ovečkin volal generálnímu manažerovi a tlačil na něj.“

Můj odchod v New Jersey uvítali

Rozhovor se dotkl také starších témat. Třeba podrazu na New Jersey. „Nevím, jestli to všichni vědí, ale můj kontrakt v prvních letech byl nižší než později. Bral jsem tuším šest milionů ročně. Když jsem odešel, každý říkal, že jsem sbalil prachy a zmizel. Podle mě to ale nakonec vyhovovalo oběma stranám, protože vlastníkovi Devils se tehdy nevedlo dobře finančně. Nakonec myslím, že byli za můj odchod rádi,“ nabídl svůj pohled ruský multimilionář.

Rozhodnutí vrátit se na pět let do Ruska nelituje. „Když jsem zjistil, že NHL neuvolní hráče na olympiádu, prodloužil jsem si pobyt v Rusku o rok, protože jsem chtěl olympiádu vyhrát. Táta mi umřel před dvanácti lety, mým cílem bylo splnit jeho i můj dětský sen.“

Pokud jde o Kovalčukovy děti a touhu sportovat, roztřídil je věru zajímavě. „Ten mladší, je mu deset, hokej hraje. Je pravák, tak jsem mu dal šanci. Druhý vzal hokejku do levé ruky, tak jsem mu řekl, že pro něj bude lepší fotbal a hraje fotbal.“

Fyzicky se cítí dobře, prý lépe než před návratem do Ruska. Menší zátěž tělu prospěla a umožnila zhojit bolavá záda nebo rameno. „Poslední dva roky jsem odehrál, teď nevím, snad šedesát zápasů, takže jsem hladový. Chci hrát. Dokud vás hokej baví, je to v pořádku. Až se z toho stane práce, zabalím to,“ slibuje Kovalčuk.

