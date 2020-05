Konkurence pro Kořenáře. Získalo San Jose v Melničukovi budoucí jedničku?

Do National Hockey League míří další nadějný gólman z Evropy. Žraloci ze San Jose získali ruského mladíka Alexeje Melničuka, který strávil uplynulou sezonu v organizaci jednoho z gigantů KHL – Petrohradu.

O ruské gólmany z Petrohradu je zájem. Letos si jméno v nejlepší hokejové lize udělal Igor Šesťorkin, jenž si během krátké zámořské štace vybojoval post jedničky v brankovišti New Yorku Rangers.

V podobný scénář doufají po podpisu Melničuka i v San Jose.

Jednadvacetiletý petrohradský rodák, který neprošel draftem, se s organizací Sharks dohodl na dvouletém nováčkovském kontraktu. Na nejvyšší úrovni si Rus vydělá za jednu sezonu 925 tisíc dolarů, na té nižší pak 70 tisíc.

V uplynulé sezoně dostal Melničuk prostor v šestnácti duelech v základní části KHL a rozhodně nezklamal, ba naopak. Na konci sezony se mohl pyšnit 93% úspěšností zákroků a průměrem 1,68 inkasované branky na zápas.

Dlouhodobě se mu dařilo i v nižší VHL, kde jeho úspěšnost zásahů pokaždé přesahovala 92 %. Za poslední čtyři roky v této soutěži odchytal čtyřiasedmdesát klání.

Na reprezentační úrovni stále čeká na premiérovou pozvánku do prvního národního týmu Ruska, jedno utkání letos stihl v záložním týmu ruské sborné. V sezoně 2017/2018 se objevil také na juniorském šampionátu.

S tímto resumé míří do slunné Kalifornie, kde se potká s trenérem brankářů Jevgenijem Nabokovem. „Jsme natěšeni i za něj, že začne spolupracovat s trenérem vývoje brankářů Jevgenijem Nabokovem a celým naším rozvojovým štábem,“ říká generální manažer Sharks Doug Wilson.

„O Alexeje se ucházelo několik týmů a my jsme potěšeni, že si zvolil San Jose. Je jedinečnou kombinací atleta a techniky. Udělal dojem na každé úrovni, na které hrál, tuto sezonu navíc prokázal, že více než obstojí v konkurenci mnohem starších hráčů, než je on sám,“ líčí Wilson.

Melničuk má navíc jedinečnou možnost, jak se propracovat do pozice gólmana pravidelně chytajícího v NHL.

Na tomto postu totiž Žraloky tlačí brusle. Dlouholetá jednička Martin Jones se v posledních dvou letech nedostal nad 90% úspěšnost zákroků, navíc se spekuluje o tom, že by mohl být vykoupen ze své smlouvy. Jonesův kontrakt průměrně zatěžuje platový strop týmu 5,75 miliony dolary.

Nezáří ani druhý maskovaný muž – Aaron Dell. Jednatřicetiletý Kanaďan se sice letos prezentoval lepšími čísly, než jeho kolega, nicméně po této sezoně mu vyprší v San Jose smlouva a je dost možné, že s ním klub novou nepodepíše.

Z AHL si o šanci mezi elitou říká Čech Josef Kořenář. Pelhřimovský rodák se blýskl především ve svém prvním ročníku v zámoří, tuto sezonu sice zůstal lehce za očekáváním, nicméně to nemění nic na tom, že by v budoucnu mohl promluvit do brankářského složení Sharks.

