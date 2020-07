Konečně! Netrpělivý Hornqvist se těší na návrat

Trpělivost? S tímhle slovem za Patricem Hornqvistem nechoďte. Je skoro zázrak, když je ochotný chvíli na něco počkat. A tak pro něj byla devítidenní izolace od ostatních doslova peklem na zemi. Povinnou karanténu si kromě něj vytrpělo dalších osm hráčů Penguins.

Novináři starající se o Pittsburgh Hornqvista popisují jako neskutečně živelnou bytost. Je zkrátka vždy připraven na to, co bude dál. Ať už je to cokoliv.

Když je na ledě, vidíme ho většinou někde kolem soupeřovy branky, kde se snaží něco vyprovokovat či vstřelit gól. Často pak obojí. Na lavičce se pak neustále vrtí. Když není na ledě, je zkrátka neklidný. Podobně se chová i při rozhovorech, ve kterých je rychlý a stručný. Často se také stane, že rozhovor skončí, když řekne on, ne novinář.

Z předchozích řádků tak lze usoudit, že povinné odloučení od spoluhráčů, kteří už křepčili na ledě, opravdu nebylo nic pro něj.

„Zas takový nezvyk to ale nebyl, už jsem to zažil, když jsem prvně přiletěl ze Švédska,“ vysvětloval Hornqvist. „Pořád jsem jen cvičil a makal, abych byl v co nejlepší kondici, až přijde na řadu play-off.“

Bude to play-off, ve kterými Penguins nebudou takovými favority, jako byli dříve zvyklí. Každý Tučňák bude muset hrát na hranici svých možností, svou hru bude muset pozvednout na jiný level také Hornqvist. V minulosti však ukázal, že to dokáže. Svým gólem například rozhodl poslední zápas finále Stanley Cupu v roce 2017.

„Je to těžká situace, ale všichni jsme na stejné lodi,“ pokračoval ještě Švéd. „Všichni můžeme ukázat, že na to máme. A hlavně předvést něco navíc.“

Největší starost je pro Hornqvista nedostatek herní praxe. Naposledy hrál 10. března. Penguins však ve svém kempu hrají ostrá utkání. Týmy jsou tvořeny všemi hráči, co jsou na kempu. A pomalu se také začínají rýsovat možné útoky. Švédský útočník byl naposledy v lajně s Patrickem Marleauem a Jaredem McCannem.

„Jo, fakt je to dlouho, co jsem naposledy hrál,“ povzdechl si. „Je mi jasné, že to bude těžké a všechno půjde rychle za sebou. Ale to mi vlastně tolik nevadí.“

„Teď máme dva týdny, ve kterých budeme trénovat v plné síle, v tom nejsilnějším složení, takže bude čas si nacvičit nějaké drobnosti. I o tom to bude,“ ví moc dobře.

