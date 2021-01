Konec týdne s NHL: Na programu je jedenáct utkání, čtyři z nich před půlnocí

Na fanoušky National Hockey League čeká s koncem týdne pořádně bohatý program. Radost budou mít především evropští příznivci, první utkání totiž začne už v 18:30 SEČ. Na co se můžete těšit?

18:30 Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings

První utkání se odehraje v mimořádně atraktivní čas.

Je tu ještě jeden důvod k radosti pro českého fanouška, a to zastoupení krajánků. Na jedné straně jsou Dominik Kubalík s Davidem Kämpfem, proti nim se pak v dresu Red Wings postaví Filip Hronek s Filipem Zadinou.

Pro oba soupeře je to odveta, protože se spolu potkali také v předchozím utkání. Z něho vzešli vítězně hokejisté Chicaga, kteří Detroit porazili 4:1. Velkou zásluhu měl na zisku dvou bodů finský gólman ve službách Hawks Kevin Lankinen.

21:00 Washington Capitals – Buffalo Sabres

Washington se s Buffalem potká letos už počtvrté. Pakliže se podíváme na bilanci vzájemných střetnutí z této sezony, ta hovoří jednoznačně pro celek z hlavního města Spojených států amerických.

Úvodní klání Caps vyhráli 6:4, odvetu zvládli těsně 2:1 a naposledy došel zápas až do samostatných nájezdů, v nichž o bonusovém bodu do tabulky rozhodl John Carlson.

Buffalo se i nadále musí obejít bez Zemguse Girgensonse, nejistý je pak start gólmana Cartera Huttona. To Washington stále nemůže počítat se čtveřicí Rusů – Kuzněcovem, Orlovem, Ovečkinem a Samsonovem.

22:00 Calgary Flames – Toronto Maple Leafs

Poprvé se v rámci nově složené Severní divize potkají Flames a Maple Leafs.

Toronto dosud nastoupilo k šesti utkáním, po kterých má na kontě osm bodů za tři výhry v základní hrací době a jednu v prodloužení. Trenér Sheldon Keefe ale postrádá forvarda z první formace, veterán Joe Thornton má totiž zlomená žebra.

To Flames stihli zatím jen tři zápasy, přesto už mají pět bodů. Na úvod ligového ročníku padli v prodloužení s Winnipegem, poté si ale hned dvakrát spravili chuť proti Vancouveru.

22:00 Arizona Coyotes – Vegas Golden Knights

Letošní poupravené divize kvůli koronavirové pandemii nabízí i takto netradiční scénáře.

Arizona se s Rytíři z města hazardu utkají počtvrté v řadě. Vzájemné zápasy z dosavadního průběhu zatím hovoří pro Golden Knights, kteří vyhráli dvakrát. Naposledy ale zvítězili Coyotes a zatím se potvrzuje, že domácí prostředí hraje velkou roli.

01:00 New Jersey Devils – New York Islanders

Ďáblům se zatím daří sbírat body do tabulky. New Jersey má ze čtyř představení pět bodů. Za solidní start vděčí i Jacku Hughesovi. Jednička draftu 2019 zatím vede týmovou produktivitu se dvěma góly a čtyřmi asistencemi.

Podruhé v řadě je ale těžká těžký soupeř. Ostrované naposledy dokázali Devils porazit 4:1, dvě branky obstaral útočník Jordan Eberle, po jedné pak přidali Barzal s Nelsonem. Pro Isles to byla už třetí výhra ze čtyř zápasů.

01:00 Pittsburgh Penguins – New York Rangers

Tučňáci po pěti odehraných zápasech stále čekají na výhru v základní hrací době. I tak se ale Tučňákům velice daří, aktuálně tahají šňůru tří výher v řadě, přičemž hned dvě z nich přišly proti Washingtonu.

Naopak Rangers se zatím moc nedaří. Jezdci se dvakrát postavili rivalovi z New Yorku, přičemž jedno klání zvládli vyhrát 5:0 a stále je to jejich jediné vítězství v dosavadním ročníku, dále pak New Jersey a Pittsburghu, proti kterému si připsali alespoň bod za prohru po samostatných nájezdech.

02:00 Anaheim Ducks – Colorado Avalanche

Start, který se nejspíše očekával. Anaheim rozhodně nepatří mezi favority na postup do play-off a podle toho vypadají i výsledky. Ducks dokázali porazit jednou pouze Minnesotu, jinak aktuálně sbírají porážky. Na kontě mají celkem čtyři body, dvě prohry totiž přišly až po základní hrací době.

Laviny si připsaly o dva body více oproti svému dnešnímu soupeři z Kalifornie. Avs se zadařilo proti St. Louis, Los Angeles a právě Ducks, nicméně došlo také na trochu překvapivé zaváhání proti zmíněným Králům a jednu prohru s Bluesmany.

Oba celky se potkají podruhé, předchozí klání skončilo 3:2 po prodloužení ve prospěch Colorada.

02:00 St. Louis Blues – Los Angeles Kings

St. Louis má z pěti odehraných zápasů sedm bodů. Blues ztratili body s Coloradem (0:8) a se San Jose (4:5 po samostatných nájezdech). Předchozí utkání svěřencům Craiga Berubeho vyšlo, když porazili Los Angeles 4:2.

Králové tak nyní mají možnost zmíněnou porážku hned odčinit. V ofenzívě se budou spoléhat především na Anžeho Kopitara. Zkušený Slovinec sice zatím čeká na první branku v tomto ročníku, nicméně už rozdal sedm gólových asistencí.

02:00 Minnesota Wild – San Jose Sharks

Poslední střetnutí mezi Minnesotou a San Jose měl mimořádný nádech pro dva hráče Žraloků. Proti svému bývalému klubu totiž nastoupili gólman Devan Dubnyk a Ryan Donato. Ani jeden z nich ovšem nezabránil porážce 1:4.

Pro Sharks to byla už třetí prohra v sezoně a stále čekají na vítězství v šedesáti herních minutách. To Minnesotě se daří, jediným přemožitelem Wild jsou zatím Kačeři z Anaheimu.

02:00 Dallas Stars – Nashville Predators

Dallas kvůli výskytu koronaviru v týmu započal nový ročník National Hockey League až 23. ledna duelem s Nashvillem. A do sezony vtrhl celek z Texasu jako uragán. Stars na úvod porazili Predators 7:0.

Šanci na reparát budou mít Predátoři v noci z neděle na pondělí. Nashville po dvou úvodních výhrách nad Columbusem padl proti Carolině a právě proti Dallasu, takže motivace v podobě přerušení série porážek bude na místě.

03:00 Winnipeg Jets – Edmonton Oilers

Bohatý program uzavře kanadská bitva mezi Winnipegem a Edmontonem.

Jets vzbudili v posledních dnech dost pozornosti, především kvůli trejdu s Columbusem, jenž znamenal příchod Pierra-Luca Duboise. Naopak v dresu Tryskáčů už se neobjeví dvojice Patrik Laine – Jack Roslovic.

I bez finského snajpra dokázali Jets porazit Ottawu a připsat si tak třetí vítězství v sezoně. To Oilers se zatím potýkají s nevyrovnanou výkonností. Parta kolem Connora McDavida odehrála šest zápasů, z nichž dokázala jen ve dvou vyhrát.

