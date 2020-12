Konec nadějí: Lafreniere si na MS juniorů nezahraje

Mistrovství světa do 20 let se bohužel bude muset obejít bez své potenciálně největší hvězdy. Alexis Lafreniere totiž dres domácí Kanady neoblékne.

Důvod je jednoznačný: Devatenáctiletého útočníka nepustí New York Rangers, kteří ho letos draftovali z prvního místa.

„Po pokračujících jednáních s New York Rangers jsme byli informováni, že Alexis Lafreniere nebude uvolněn, aby reprezentoval Kanadu na mistrovství světa v Edmontonu,“ uvedl Scott Salmond, viceprezident kanadských národních týmů.

„Přestože jsme z toho zklamaní, rozumíme a respektujeme rozhodnutí Rangers,“ doplnil.

Lafreniere mohl být největším esem šampionátu, vždyť už loni v Ostravě a Třinci zářil. Přestože z druhého utkání proti Rusku odstoupil se zraněným kolenem a zbytek základní skupiny musel vynechat, na play off se vrátil, aby Kanadu dotáhl ke zlatým medailím.

V pěti zápasech nasbíral čtyři góly a šest asistencí a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.

Tou dobou nikdo nečekal, že by si na dvacítkách mohl ještě někdy zahrát. Vždyť měl největší předpoklady pro to, aby se okamžitě zapojil do NHL v týmu, který na něj ukáže.

Jenže postupující problémy způsobené pandemií covid-19 jeho start v nejslavnější soutěži odkládaly a naopak navyšovaly šanci na účast v Edmontonu. A to i přesto, že na velký kemp národního týmu do Red Deeru nezamířil. Ten je mimochodem až do konce tohoto týdne stále přerušen kvůli karanténě všech hráčů i trenérů.

Zdálo se, že Rangers by mohli být této variantě nakloněni. Start nové sezony je navíc zahalen nejistotou, vzhledem ke sporům vedení NHL s hráčskou asociací vypadá termín 1. ledna jako zcela nereálný.

Jezdci ale přece jenom řekli „ne“. Ať už začnou kdykoli, chtějí, aby se jejich supertalent připravoval na nástup. Mládežnickou kariéru mu tak ukončili.

