Komplikace pro Kanadu a Chicago. Během přípravy se zranil kapitán Dach

Byl to ve své podstatě nic neřešící přípravný zápas. Junioři Kanady se v noci ze středy na Štědrý den utkali na domácím ledě v Edmontonu s výběrem Ruska. Tuhá bitva skončila lépe pro zemi javorového listu, která zásluhou Drysdaleho vstřelila v závěrečné třetině jediný gól utkání. Duel nicméně v průběhu poslední periody opustil po nepříjemném střetu Kirby Dach. Kapitán hokejové kolébky se tak na šampionátu možná vůbec nepředstaví.

Byla by to tučná čára přes rozpočet. Vždyť Dach je defacto jediným plně etablovaným juniorem v NHL. V loňské sezoně odehrál za Chicago 64 partií v základní části. Na ocet nezůstal ani v play off, kdy nastoupil k devíti startům. V souboji o post kapitána Kanady porazil Bowena Byrama, obrovský talent z Colorada, nebo Dylana Cozense, velkou naději Buffala a sedmou volbu loňského draftu. Případná ztráta Dacha? Pro Kanadu zkrátka nepředstavitelná.

Inkriminovaný moment se odehrál ve třetí třetině. Dach se dostal do menší kolize s Iljou Safonovem. Okamžitě poté zahodil rukavici, zamířil na střídačku a posléze i do kabiny a pod rentgenový paprsek, který se nachází přímo v hale Rogers Place.

„Nemáme v této věci zatím bližší informace. Budeme si muset počkat na rentgen,” prozradil hlavní kouč Kanady Andre Tourigny bezprostředně po zápase. „Je to ten typ hráče, který zvládne všechny spoluhráče strhnout k boji za společný cíl, znovu hrál bezvadně. Na ledě by se pro tým rozdal.”

Zda se Kirby Dach nakonec objeví v kanadském kádru pro mistrovství světa, to by mělo být jasné nejdříve v pátek, kdy trenéři oznámí finální nominaci. Do bubliny v Edmontonu by ale v žádném případě nemohla dorazit náhrada. Zkrátka by došlo pouze k redukci kanadského výběru.

„Právě proto jsme tu vzali 25 hokejistů. Další hráče jednoduše přivést nemůžeme,” doplnil Tourigny.

„Samozřejmě, že něco takového neradi vidíte,” smutnil také střelec jediné branky v duelu Jamie Drysdale. „Je jedním z nás, něco jako náš brácha. Nejen že je opravdu speciálním hráčem, ale jeho důležitost poznáte i v kabině. Můžete se na něj spolehnout. Prostě nezbývá než doufat v jeho rychlé uzdravení a návrat na ledovou plochu.”

Kanada před turnajem skutečně nemá na růžích ustláno. Její tréninkový kemp musel být vlivem karantény předčasně přerušen, navíc sehrála jen jeden ze dvou plánovaných přípravných utkání. U švédského souboru lékaři odhalili nález covidu-19 a umístili Seveřany do karantény. To Češi si v přípravě vedli o poznání lépe. Slovensko roznesli výsledkem 6:0.

