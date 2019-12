Koleno brzdí rozjetého Fina. Korpisalo bude chybět týdny, uvedl trenér Columbusu

Muž, který stojí za vzestupem Columbusu v posledních týdnech, bude svému týmu několik týdnů chybět. Brankářská jednička Joonas Korpisalo bude místo hraní hokeje léčit zranění pravého kolene, které utrpěl v nedělním souboji s Chicagem.

Po odchodu velkých hvězd to šlo s Columbusem z kopce. Porážka následovala porážku, klubu z Ohia se jen párkrát povedlo odehrát více solidních zápasů v řadě. V prosinci ovšem začal v brankovišti řádit pětadvacetiletý Joonas Korpisalo a rázem se Blue Jackets ocitli v mixu týmů, které mají šanci bojovat o play off.

Před vánoční pauzou vychytal finský gólman pět výher v řadě, po přestávce pomohl získat alespoň bod z ledu favorizovaného Washingtonu, a přišel duel s Chicagem. Rozhodnout musely nájezdy, ve kterých se zranil hned v první sérii, když čelil Jonathanu Toewsovi.

Z ledu museli Korpisalovi pomáhat, nemohl se bez opory postavit a došlápnout na pravou nohu. „Odneslo to koleno. Bude to trvat týdny,“ odhadl trenér Columbusu John Tortorella dobu, po kterou bude Korpisalo svému týmu chybět.

Nakolik je Korpisalo pro tým důležitý dokazují i jeho čísla. Po odchodu Sergeje Bobrovského se dostal v této sezoně poprvé do role jedničky a dovedl Columbus k 17 výhrám s průměrem 2,49 branek na zápas a úspěšností zákroků 91,3 %. Jen v prosinci se pak podílel na 16 bodech, když vychytal 6 vítězství a v dalších 4 zápasech dopomohl k remíze v základní hrací době.

„Pro tým je to ztráta,“ přiznal bez váhání Tortorella. „Cítím se hrozně i kvůli jemu. Čekal tu tolik let na svou příležitost, konečně ji dostal, naskočil do hry a byl stále lepší a lepší.“

Místo Korpisala se do brankoviště postaví Elvis Merzlikins, který na svou první výhru v NHL stále čeká.

Přesnější odhad možného návratu na led stanoven nebyl. V ohrožení je ovšem i Korpisalova účast na All-Star Game, kam byl zvolen jako zástupce Columbusu.

