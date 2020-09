Kesler varuje hráče NHL: Po lécích na bolest jsem měl díry ve střevě a tekla krev

V NHL má na kontě přes tisícovku zápasů, Ryan Kesler ví, jak těžký je život hvězdy v nejlepší lize planety. Hokejisté často nastupují za každou cenu, zraněním a nemocem navzdory. Stříbrný medailista z olympiády ve Vancouveru má špatné zkušenosti s nadměrným užíváním léků na bolest, o citlivém tématu promluvil v magazínu stanice TSN.

Podle šestatřicetiletého útočníka, který je od března loňského roku na marodce a stále má platnou smlouvu s Anaheimem, chybí mezi hráči NHL osvěta. Jakmile se objeví zdravotní problém, hokejisté sahají po tišících prášcích a nedomýšlejí případné následky.

Kesler přiznal, že pravidelně užíval toradol, což je za Atlantikem populární lék na bolest. Uvedený preparát není schválený k dlouhodobějšímu užívání, v NHL ho ovšem hráči berou naprosto běžně. Následky bývají hrozivé.

„Nikdy jsem nechtěl oslabit tým, takže jsem věděl, že musím hrát. A abych mohl nastoupit, často jsem musel užívat prášky proti bolesti," uvedl pro TSN útočník Američan, jenž se během kariéry stal mistrem světa do 18 i 20 let a v roce 2011 získal Frank Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka NHL.

V důsledku nadměrného užívání analgetik se u Keslera později potvrdilo vředové onemocnění trávícího traktu, zkušený útočník s tím měl problémy od roku 2015. Podle odborníků byla příčinou skutečnost, že nadměrně užíval uvedený toradol.

„V tlustém střevu jsem měl díry a vředy, bylo to velice nepříjemné. Představte si, že musíte 30krát až 40krát na záchod a někdy z vás vytéká jenom krev. Vyčerpává vás to, je to hrozné. A všechno jen kvůli tomu, že jsem nevěděl, co mi tento lék může způsobit," zdůraznil.

Účastník dvou olympiád, MS 2006 a Světového poháru 2016 měl i jiné zdravotní potíže. Na jaře 2019 vypadl ze sestavy Anaheimu pro chronické problémy s kyčlí. Téhož roku uslyšel další diagnózu, která má spojení s nadměrným užíváním analgetik.

Lékaři u Keslera potvrdili Crohnovu nemoc, což je chronické zánětlivé onemocnění střev. Hokejista, jehož kontrakt s Ducks běží až do konce ročníku 2021-22, otevřeně hovořil o tématu proto, že týmy NHL podle něj dostatečně neupozorňují hokejisty na možná rizika.

„Cítím, že bych o tom měl mluvit. Když se upozorní na nebezpečí, která jsou s těmito léky spojená, může to pomoci každému," uzavřel účastník dvou Utkání hvězd NHL, který v 1001 utkání slavné ligy nastřílel 258 branek a přidal 315 nahrávek.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+