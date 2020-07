Kente, ty víš, co chci. Dej mi vědět, co chtějí oni! Jak Chudobin úkoluje agenta

Minnesota, Boston, Carolina, Anaheim... Ameriku má Anton Chudobin procestovanou vskutku solidně. Nikde se ovšem ruský gólman nezdržel déle než dvě sezony. Teď by toto pravidlo rád porušil. V Dallasu je náramně spokojený, a tak baží po nové smlouvě. Zájem by jistě mohl být oboustranný, vždyť "Dobby" patří mezi nejlepší brankářské dvojky v NHL.

Propasírovat puk za Chudobinova záda je nelehký úkol. Ujme se pouze sedm střel ze sta.

V sezoně 2019/2020 vyšrouboval úspěšnost zákroků na 93 procent. Nikdo v celé lize se nemůže pochlubit vyšším číslem.

Rodák z kazašského Öskemenu si zároveň nárokuje třetí flek podle průměru obdržených branek na zápas (2.22), výtečně tak doplňuje Bena Bishopa.

Americký čahoun je u Hvězd číslo 1, dallaského kouče Ricka Bownesse ovšem musí těšit, že má za něj k dispozici tak kvalitní záskok. O tandemu Bishop, Chudobin se oprávněně mluví jako o jednom z elitních v zámořské soutěži.

Zůstane pohromadě i pro další léta?

"Samozřejmě, že bych tu rád pokračoval," povídá Chudobin. Už se narajzoval dost, rád by si pobyt v Dallasu protáhl. V uplynulých letech pravidelně lovil angažmá jako volný hráč, tentokrát by uvítal, kdyby se svou kůží na trh nemusel.

Naposledy takový scénář zažil, když působil u carolinských Hurikánů.

Psal se rok 2014 a Chudobin brzy ztratil trpělivost. Nyní čtyřiatřicetiletý gólman jednoduše nechtěl každý den řešit detaily ohledně nové smlouvy. "Byly to ty samé řeči pořád dokola," vzpomíná. A tak dal svému agentovi Kentu Hughesovi jasné notičky: "Kente, poslouchej, ty víš, co chci já. Řekni jim to a dej mi vědět, co chtějí oni."

Na zdlouhavá vyjednávání si Chudobin rozhodně nepotrpí. Momentálně mu u Stars končí dvouletý kontrakt s ročním platem 2,5 milionu dolarů. Dočká se brzy dalšího?

"Víte, to je práce mého agenta. Samozřejmě, že bych rád s Dallasem podepsal. Chci se ale soustředit na hokej," říká Chudobin upřímně.

S Hughem má opět jasnou dohodu. "Až bude Kent vědět, co navrhuje Jim Nill (GM Stars), zavolá mi. Zeptá se mě: Bereš, nebo ne? Pak už to bude na mně. Buď řeknu ano, nebo ne."

