Když se v NHL sejde ženich a svědek. Nashville během pár hodin podepsal finské parťáky

Byla to čirá náhoda, šťastná souhra okolností, zkrátka hokejový vánoční příběh. Když finský machr Mikael Granlund volal Eriku Haulovi, že se zrovna dohodl s Nashvillem a chtěl se s ním podělit o své dojmy, odpověděl mu jeho krajan a velký kamarád: "Vážně? Já taky." Oba se během pár hodin upsali Predátorům! Pochopitelně mají obrovskou radost, že se po čase opět sejdou v NHL na jedné adrese. Jejich přátelství je opravdu pevné, vždyť Granlund byl Haulovi za svědka.

Loni v červenci spěchal Granlund do Vegas.

Netáhlo ho to do světoznámých casin, ani nebyl do města hříchu vytrejdován. Čekala ho jiná role, právě se ženil Haula. Uznávaný dříč, s nímž se kamarádí už od juniorských let a se kterým se hodně sblížil během společného angažmá u minnesotských Wild.

Haula si vybral Granlunda za svědka, byť věděl, že to bude mít mistr světa z roku 2011 dost na knop.

"Mikael přiletěl ve čtvrtek v noci a v sobotu ráno už zase mířil zpátky domů. Byl jsem moc rád, že stihl dorazit a že jsme spolu strávili skvělé chvíle," vzpomíná tehdejší ženich pro oficiální stránky Predátorů.

Právě v nashvillské kabině se budou od nové sezony potkávat. Od Granlunda se očekává, že doplní v první brázdě Filipa Forsberga a Matta Duchenea, s nimiž se v ročníku 2019/2020 už stihl trochu sehrát a byly zápasy, kdy jim to opravdu lepilo.

Haula, který kývl na nevysoký kontrakt ve výši 1,75 milionu dolarů, bude mít skromnější úlohu. Ale kdo ví, třeba naváže na své výkony v barvách Golden Knights. Před dvěma lety tam zvládl úžasných 29 gólů a 55 bodů. To nečekal nikdo.

Také je ovšem pravda, že se od roku 2017 čtyřikrát stěhoval. Najde v městě country hokejový domov? "Jsem opravdu nadšený, že jsem podepsal právě s Preds. Nashville je fantastické místo pro život i hokej. Tým je velmi silný, snad ho vhodně doplním a pomůžu k zisku Stanley Cupu."

Věří, že dobrá sezona čeká nejen na něj, ale také na dlouholetého parťáka Granlunda. Poprvé se potkali, když hráli za finské mládežnické výběry. V letech 2013 až 2014 pak bok po boku proráželi do NHL v Minnesotě.

Dřeli na farmě, postupně se vypracovali ve stabilní členy hlavního mužstva.

"Je to trochu bláznivé, když si vzpomenu, jak jsme se poprvé potkali ve Finsku a pak jsme se spolu dostali do NHL. Jsem moc rád, že jsme si během působení u Wild vybudovali tak silné přátelské pouto. A teď jsme znovu v jednom týmu," těší Haulu.



Rozkvete pod koučem Johnem Hynesem, jako se to povedlo letos na jaře Granlundovi?

