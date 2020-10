Když se Rusové uskromní. Nejlepší střelec Dallasu i torontský oblíbenec podepsali zalevno

Průlom. Psát o povedené sezoně Denise Gurjanova jinak, než jako o klíčovém bodě v jeho kariéře, by bylo pošetilé. Vždyť třiadvacetiletý Rus dal v základní části 20 gólů a vládl mezi kanonýry Stars. V play-off pak přidal dalších devět zásahů, lepší byl z hvězdami nabité kabiny jen Joe Pavelski. A to ještě nepřišla řeč na úchvatný večer proti Calgary, talentovaný forvard s instinktem zabijáka nasázel do sítě Plamenů čtyři góly. Takovým kouskem se v bojích o Stanley Cup před ním blýskl jediný nováček a to Tony Hrkac. Teď má Gurjanov v kapse novou smlouvu. Kolik byste mu nadělili vy, být generálním manažerem?

Za dva roky celkem 5,1 milionů dolarů.

Ne, to není fór autora textu, jemuž se zachtělo na Gurjanovovi pořádně ušetřit.

Tolik peněz přiteče na účet rodáka z Toljatti ve skutečnosti. Dallaský GM Jim Nill tedy výtečného snajpra rozhodně nepřeplatil. Přesvědčil ho, aby vzal krátkodobý kontrakt s relativně nízkou gáží a vybojoval si (hlavně vystřílel si) lepší podmínky.

"Tohle je prostě báječný kauf pro Hvězdy," shodují se zámořští novináři ve svých komentářích. Co na tom, že Gurjanov vyloženě vyniká v jediné činnosti a v pár dalších má určité rezervy? Má dva roky na to, aby ukázal, že může být legitimním hráčem do top six.

A je pravda, že kouč Dallasu Rick Bowness jemu a další mladé pušce Rope Hintzovi vzkazuje: "Bude se na vás spoléhat."

Gurjanov ukázal v sezoně 2019/2020, že umí dokonale využít omezeného prostoru na ledě. Hrával sotva třináct minut za večer, přesto 20krát skóroval. Víckrát než Saša Radulov, Jamie Benn a další štědře placená esa.

Někteří novináři upozorňují na to, že dvanáctka draftu roku 2015 stihla posbírat jen devět nahrávek. Že umí prostě jen pálit puky. Možná jde o dost příkré hodnocení, vždyť se stačí podívat na analytické údaje a zjistíte, že s Gurjanovem na ledě mají Stars výrazně navrch.

A mimochodem, v play-off se ve sbírání asistencí polepšil a zaskvěl se bilancí 9+8. Přitom stále hrával málo, necelých 14 minut za večer .

No neberte takhle efektivního hráče za 2,55 milionu dolarů za sezonu. "I kdyby se z něj vyklubal jen jednostranný hokejista, pořád je ta smlouva pro Dallas hodně výhodná," míní James O'Brien z NBC Sports.

Je otázkou, proč nešel Gurjanov s platovými požadavky výš. Možná rád obětoval nějaké ty statisíce ročně, aby měl co největší šanci získat Stanley Cup. Není tajemstvím, že Hvězdy mají starý kádr a soustředí se na to vyhrát NHL co nejdříve.

Dalším příkladem Rusa, který netlačil na pilu a uskromnil se, je Ilja Michejev.

U něj jde vskutku u mimořádnou situaci. S Torontem byl tenhle šestadvacetiletý útočník, kterého si fanoušci Maple Leafs rychle oblíbili, už dohodnutý na dvouletém paktu se stropovou zátěží přes 1,645 milionu dolarů.

Jenže ona blíže nespecifikovaná vyšší suma by Torontu zavařila z hlediska platového stropu. A tak po dohodě s vedením Javorových listů vzal Dan Milstein, Michejevův agent, telefon a poprosil osmského rodáka, zda by mohly domluvené podmínky upravit.

Zda by se trochu neuskrovnil.

Výsledek? Michejev, autor 23 bodů ve 39 zápasech, kývl. Vzal oněch 1,645 milionu dolarů. "Ilja se rozhodl, že trochu sleví z dohodnuté částky, aby týmu pomohl v nelehké situaci s platovým stropem. Iljovi prostě nešlo tolik o peníze, ale o roli v mužstvu. Přeje si vyhrát Stanley Cup, je to jeho dlouholetý sen."

Mimochodem, s Maple Leafs si plácl den před arbitráží, před nezávislého soudce chtěl jít s přáním podepsat roční smlouvu za 2,7 milionu dolarů, tradiční klub pak nabízel dva roky po jednom milionu dolarů.



Je vskutku zajímavé, jak moc Michejev nakonec ze svých nároků ubral. Vyplatí se mu takový přístup? A co Gurjanovovi?

