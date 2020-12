Kdo spasí tři veterány? Persony americké gólmanské školy zůstávají na ocet

Jeden vyhrál Vezinovu trofej, druhý se stal nejlepším gólmanem v dějinách Ottawy, třetí chytal v jediném klubu rovných 15 sezon. Ryan Miller, Craig Anderson a Jimmy Howard dokázali v NHL fantastické věci, všechny najdete mezi elitní desítkou amerických brankářů jak podle počtu výher, tak počtu odchytaných zápasů. Jen málokterý maskovaný krajan toho dokázal mezi mantinely prestižní ligy víc než oni. Teď se jejich kariéry nezvratně chýlí ke konci. Kdo z nich ještě najde práci?

Zatímco ve filmové pohádce spasili tři veterány dobrosrdeční skřítkové, když jim dali kouzelné dary, Howard, Anderson a Miller na zázraky čekat nemohou.

NHL je tvrdý byznys, kde smlouvy z nostalgie jsou dávno přežitkem. Hraje jen ten, kdo na to má. A upřímně řečeno, toto měřítko splňují jen dva z uvedeného brankářského tria.

Vždyť Howard se poslední sezonou protrápil. Zažil hořké časy, kdy měsíce čekal na výhru. Nakonec základní část zakončil s hrozivou bilancí dvou vítězství a pětadvaceti porážek (!).

Ještě výmluvněji o jeho formě mluvily úspěšnost zákroků (88,2 %) a průměr obdržených branek (4,20). Taková čísla by obstála naposledy v osmdesátých letech, kdy hokejová skóre měla blíže k těm házenkářským než fotbalovým.

Howard má za sebou nelehký ročník, který zásadně poznamenalo zranění třísel. Nikdy nenašel fazónu z předchozích let. A teď je na odstřel. Detroitský GM Steve Yzerman v říjnu potvrdil, že mu novou smlouvu nenabídne.

Raději přivedl Thomase Greisse, s nímž bude tvořit gólmanské duo Jonathan Bernier.

Howard už v červnu povídal, že je připravený jít o dům dál. Ale kam? Těch možností je naprosté minimum. A to nejen z hlediska počtu klubů, ale také výše platu. Klidně se může stát, že v šestatřiceti se pro něj NHL uzavře.

Možnou inspirací pro něj, ale také Craiga Andersona budiž nedávný krok dalšího Američana Coryho Schneidera. Ten vzal zavděk šancí na restart kariéry u newyorských Islanders. Podepsal za 700 tisíc dolarů.

Upíchne se za stejných podmínek také Anderson? Devětatřicetiletého sympaťáka vyprovázel ottawský generální manažer Pierre Dorion se slovy: Jsi nejlepším brankářem v dějinách našeho klubu.

Jenže příchod Matta Murrayho vylučoval Andersonovo setrvání. Kdo by ho mohl angažovat? Mluví se o Pittsburghu, zkušený parťák k Tristanu Jarrymu by se šikl, samozřejmě by muselo jít o kontrakt za ligové minimum.

A pak je tu Ryan Miller. Jeho výkony si v Anaheimu nemohli vynachválit, jenže řeší problémy s platovým stropem. Pokud si uvolní dostatek prostoru, vítěze Vezina Trophy z roku 2010 nejspíše podepíší.

Otázkou je, zda čtyřicetiletého kmeta Ducks nutně potřebují, když jim roste velký talent z Lukáše Dostála.

Share on Google+