Kdo je Alex Iafallo? Tahoun Kings i oblíbenec fanoušků

Los Angeles má v posledních dnech vynikající formu. Kings vyhráli v posledních šesti zápasech a naposledy si dokonce vyšlápli i na nadupané Colorado. V těchto šesti utkáních týmu hodně pomáhá i Alex Iafallo. Řečí čísel to byly dva góly a čtyři asistence. Navíc se podruhé za sebou umístil na prvním místě v hlasování fanoušků LA o nejlepším hráči měsíce. Roste tak Kings nenápadná hvězda?

Nejzajímavější na Iafallovi nicméně je, že s Kings podepsal jako nedraftovaný hráč. Nikomu se na draftu nezdál na tolik dobrý, aby ho vybral. „Někdy to pomáhá,“ řekl sám Iafallo. „Vidíte, jak si týmy vybírají vaše kamarády. To mě hodně motivovalo. Možná to bylo tím, že jsem byl poměrně malý a stále ve vývinu.“

Poté, co přešlo zklamání z draftu, přešel Iafallo do USHL, přesněji do týmu Fargo Force. „Hrál jsem tam dva roky a prostě pokračoval v práci na mé hře,“ vzpomínal. Z Farga odešel na univerzitu Minnesota Duluth, kde se naplno rozjel. Ve 152 zápasech nasbíral 121 bodů, což už neušlo pozornosti týmů z NHL, včetně Kings.

Iafallo dostal hodně nabídek, nicméně vybral si Los Angeles kvůli tomu, že tam, dle jeho názoru, měl nejlepší podmínky pro vývoj. Hlavní byla ale vidina prvního týmu, kde vzhlížel k velikánům jako Anže Kopitar, Dustin Brown nebo Drew Doughty. „Tihle kluci mě toho naučili strašně moc. Každý trénink i zápas po jejich boku byl zábava,“ pokračoval.

Hned v prvním tréninkovém kempu před sezonou 2017/18 zaujal natolik, že si vybojoval místo přímo na soupisce Kings. V prvním ročníku NHL nasbíral slušných 25 bodů v 75 zápasech a objevoval se i v prvním útoku. V další sezoně se v první lajně usadil na trvalo a fanoušci ho dokonce zvolili hráčem roku.

Los Angeles letos prochází těžkými časy, přestavuje tým a výsledky nejsou ideální. Co se ale týče Iafalla, ten má životní sezonu. Letos už má na kontě 17 branek a 26 asistencí a patří ke klíčovým hráčům mužstva. Mimo jiné letos vstřelil svůj první hattrick a například v prosinci měl alespoň bod v devíti zápasech za sebou.

„Myslím, že tým jde správným směrem,“ pochvaloval si Iafallo progres, jaký jeho tým dělá. „Pracujeme na principech, které nám naši trenéři ordinují, zkoušíme to v každém zápase. Postupem času se naučíme všechno a jako tým budeme zpátky nahoře.“

