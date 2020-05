Kdo by měl získat Hart Trophy? Kapitán Colorada má jasno

Nejstarší udělovaná trofej v National Hockey League má obrovskou prestiž. Mezi kandidáty na její zisk letos patří třeba Leon Draisaitl, Artěmij Panarin nebo Nathan MacKinnon. Podle jeho spoluhráče Gabriela Landeskoga by to měl být právě hvězdný útočník Colorada, kdo poprvé v kariéře získá ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže.

O kvalitách čtyřiadvacetiletého Kanaďana není sporu. Jednička draftu z roku 2013 se v podstatě od svého vstupu do ligy zařadila mezi její největší hvězdy, v posledních letech je ale MacKinnonova důležitost pro Avalanche ještě evidentnější.

Vždyť v uplynulých třech ročnících pokaždé atakoval hranici sta kanadských bodů. Velmi dobře nakročeno měl i v aktuální sezoně, kdy v 69 utkáních zaznamenal 93 bodů (35+58), jenže v březnu do hry vstoupila pandemie koronaviru.

„Myslím, že by měl vyhrát Hart Trophy. Měl ji vyhrát už před pár lety, když byl nahoře,“ pravil kapitán Colorada Gabriel Landeskog v pátek v pořadu Good Show televizní stanice Sportsnet. „Vím, že Taylor Hall měl skvělou sezonu a dostal Devils do play off, ale stejně tak to udělal Nate s námi.“

MacKinnon tehdy v hlasování novinářů skončil na druhém místě. Pokud mluvíme o jeho přednostech, tak určitě nesmíme zapomenout ani na jeho kontrakt. Rodák z Halifaxu vydělává jako hvězda svého formátu „jen“ 6,3 milionů dolarů ročně. Proč? Když v roce 2016 podepisoval novou smlouvu, tak se rozhodl dát organizaci slevu, aby ji udělal konkurenceschopnější.

I to svědčí o jeho povaze. MacKinnon se kromě toho vyjádřil, že až bude s Coloradem řešit další kontrakt, tak se zachová stejně. Co by asi na tenhle přístup řekly trucující torontské hvězdičky Mitch Marner nebo William Nylander?

Klíčový muž Colorada má šanci získat Hart Trophy ještě z jednoho důvodu. Avalanche během sezony kvůli zdravotním problémům chyběla řada nejdůležitějších hráčů, včetně Gabriela Landeskoga nebo Mikko Rantanena. V těchto chvílích často rozhodoval zápasy právě MacKinnon.

„Když se díváte na jeho hru, tak vidíte, že je každou noc rozdílovým hráčem. Pokud potřebujeme gól, tak je to obvykle on, kdo ho dá,“ zmínil ještě Landeskog.

Skutečně by měl Nathan MacKinnon získat ocenění pro nejužitečnějšího hráče NHL?

