Kdo bude ve Washingtonu velet komu? Ovečkin, Kempný i Lundqvist znají své generály

Uznávaní kouči mají osvědčené koně. Na to není nic šokujícího, ani dvakrát objevného. Jako se třeba brankářský guru Mitch Korn, co cepoval i Dominika Haška s Tomášem Vokounem, stěhuje dům od domu s Barrym Trotzem, je vlastní role kočovníka a věrného pobočníka také třiašedesátiletému Kevinu McCarthymu. Ten přichází do Washingtonu, aby zkompletoval trenérský tým už druhého Trotzova nástupce Petera Lavioletta. Pracují spolu už 17 let.

Museli byste se vrátit až do roku 2003, abyste našli McCarthyho v NHL na jiné střídačce než na té, kde zrovna úřaduje Laviolette.

Tehdy působil u carolinských Hurikánů spolu s Paulem Mauricem. Když byl Maurice odejit, vybral si ho do svého kolektivu koučů právě "Lavy".

A od té doby spolu slaví úspěchy i rozdýchávají vyhazovy. V roce 2006 se tetelili blahem, když Canes získali Stanley Cup, blízko měli k stříbrné trofeji také s Philadelphií a Nashvillem.

Teď chtějí dojít daleko s Washingtonem. Laviolette vsadí na prověřený recept. On bude vládcem kabiny, bude určovat sestavu, míchat útoky, hecovat hráče svými pověstnými impulzivními proslovy.

A McCarthy? Někdejšímu kapitánovi Vancouveru připadne dobře známá role. Coby bývalý zadák se bude věnovat bekům, v čele s fantastickým Američanem Johnem Carlsonem či jeho oblíbeným parťákem Michalem Kempným.

"Kevin mi v mé dosavadní trenérské kariéře hodně pomáhal, měl na ni ohromný vliv. Jsem rád, že se ke mně přidal také u Capitals," těší Laviolettea.

Když měl vyzdvihnout pro NBC Sports jeho přednosti, pověděl: "Je to charakterní chlap s tunou zkušeností z NHL. Neúnavně pracuje na tom, aby se hokejisté pod jeho vedením zlepšovali. Bude pro nás velkou posilou."

Laviolette před pár dny také oznámil, že si na střídačce nechá také Scotta Arniela, Blainea Forsythea a Scotta Murrayho. Tři povědomé tváře pro kapitána Alexe Ovečkina a jeho partu.

Arniel se bude třetím rokem starat o to, aby Washington inkasoval co nejméně v oslabení. Forsythe je u populárního klubu už 15 let a má na starost přesilové hry. V těch tradičně exceluje Ovečkin, za větší prostor by jistě byl rád český snajpr Jakub Vrána.

Murray se pak v posledních čtyřech letech věnuje gólmanům, mimo jiné se stará o Vítka Vanečka. Pozici kdysi získal, poté co ji uvolnil v úvodu textu zmíněný Korn.

Maximum se bude Murray snažit vyždímat především z tandemu Ilja Samsonov, Henrik Lundqvist. Povede se jim společnými silami zacelit díru po Bradenu Holtbym?

