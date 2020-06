Kdo bude chytat v play off? Trenér Nashvillu stojí před těžkým rozhodováním

Ve sportovním prostředí k tomuto jevu dochází velice často. Na místo zkušeného veterána se postupem času začínají tlačit perspektivnější hráči, až ho v podstatě odstaví na druhou kolej. Tím spíš, pokud se staršímu kolegovi příliš nedaří. A to je letos případ brankáře Pekky Rinneho.

Finský gólman k organizaci neodmyslitelně patří od roku 2008, kdy odchytal první sezonu jako jednička. Za tu dobu se stal jednou z opor Predators, několikrát si s týmem zahrál play off a v ročníku 2016/17 byl ve finále Stanley Cupu.

Jenže letošní sezona se od těch předchozích v něčem liší, sedmatřicetiletý brankář zkrátka nedisponuje takovou formou jako v minulých letech. Logicky tak čím dál tím větší prostor dostává jeho krajan Juuse Saros, kterého Nashville draftoval v roce 2013.

Nejslavnější hokejová soutěž už nějakou dobu zná plán na svůj restart. Pokud všechno proběhne podle plánu, tak se celek z města country v kvalifikačním kole střetne s Arizonou. Trenér John Hynes do té doby musí odkrýt jednu zásadní tajenku. Kdo začne mezi třemi tyčemi?

„Opravdu dobrá otázka. Myslím, že všichni hráči na začátku tréninkového kempu musí dokázat, že jsou ti nejlepší,“ řekl pětačtyřicetiletý trenér pro web The Athletic. „Máme dva schopné, vynikající gólmany. Od brankáře po jakoukoliv pozici v týmu: hrát musí ten, kdo bude nejlépe mentálně a fyzicky připravený a dá nám šanci zvítězit.“

Trochu nejednoznačná odpověď. Poslední dva měsíce před zastavením soutěže patřil mladší z dvojice k nejlepším maskovaným mužům v lize. Byl to právě Saros, kdo měl velký podíl na tom, že se Nashville vrátil do boje o play off. Naopak Rinne ve většině brankářských statistik zaostával.

Z tohoto pohledu by měl být pravděpodobnou volbou Saros. Jenže… Pro jeho o dvanáct let staršího kolegu hovoří především zkušenosti, Rinne ve vyřazovací části od roku 2010 zapsal 89 po sobě jdoucích startů. A právě dlouholetá praxe by mu mohla hrát do karet.

„Naši brankáři byli velmi dobří. Samozřejmě, Saros hrál v poslední době skvěle. Ale myslím, že i Rinne odchytal několik dobrých zápasů, akorát v některých utkáních měl smůlu na špatné odrazy. Ale cítím, že naši brankáři se mohou vrátit velmi silní,“ zakončil Hynes.

