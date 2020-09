Kanada potvrdila zrušení další vrcholné akce

Na kanadské půdě se neuskuteční ani třetí z plánovaných akcí, které patří mezi vrcholy sezony pro české mládežnické reprezentace – turnaj World Junior A Challenge.

Po zrušení Hlinka Gretzky Cupu a World Under-17 Hockey Challenge zmizelo z mezinárodního kalendáře také World Junior A Challenge, kam pravidelně létá česká reprezentace do 19 let. Zatím získala jedinou medaili – bronzovou – v roce 2017, loni skončila přes víc než sympatické výkony na čtvrtém místě.

Ačkoli Kanaďanům a Američanům slouží akce jako prověrka pro hráče „druhého sledu“ a Rusové na něj posílají výběr do 18 let, úroveň má vysokou: Na loňském draftu NHL si týmy vybraly plných 33 účastníků turnaje z předchozích ročníků, 15 z nich do třetího kola.

Letošní edice se měla konat od 13. do 20. prosince v ontarijském Cornwallu. Hockey Canada ji škrtnul společně s národním šampionátem žen do 18 let a turnajem para hokejistů.

Co se týče české devatenáctky, vzhledem k ryze přípravné roli výběru pro potřeby hlavní kategorie U20 se dá očekávat, že právě jeho program by mohl být v začínající sezoně nejvíc omezen. Pod Miroslavem Přerostem se zatím nesešel a během příštích týdnů ani nesejde.

Největší pozornost mládežnických fanoušků by aktuálně měla směřovat k datu 15. září. Tehdy totiž Rada Mezinárodní hokejové federace projedná budoucnost letošních šampionátů.

A hlavní bod diskuse? Mistrovství světa hráčů do 20 let. Podle zpráv z posledních týdnů se zdá, že všechny strany by akci chtěly uspořádat ve stanoveném termínu na přelomu roku, pokud to bude jen trochu možné. Tedy klidně bez diváků.

