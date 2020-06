Kanada nabízí hostitelská města. Která ze tří destinací se dočká?

S blížícím se návratem National Hockey League se začínají rýsovat také plány na místo, které bude sloužit jednotlivým konferencím k odehrání zápasů ve vyřazovací části. Možnost hostit tyto zápasy mají také tři kanadská města.

Konkrétně se jedná o Edmonton, Toronto a Vancouver. Tuto informaci potvrdil kanadský premiér Justin Trudeau.

Všichni ze tří zájemců se chystají na kvalifikační kolo hrané na tři vítězné zápasy. Oilers vyzvou Chicago, Maple Leafs se postaví Columbusu a na Vancouver čeká Minnesota.

„Naznačili jsme, že nám nevadí, aby bylo hostitelským městem jedno ze tří kanadských měst, která se o to zajímají. Pochopitelně rozhodnutí musí učinit NHL, samotná města a provincie. Kanada je tomuto scénáři otevřená, dokud jsou s tím v pořádku místní zdravotnické úřady,“ prohlásil Trudeau.

Pokračování letošního ročníku nejlepší hokejové ligy světa tak má první zelenou.

Kanadské hranice jsou sice ještě stále zavřené, hokejisté z National Hockey League však mají výjimku, kterou již někteří využili, aby se mohli připojit ke svým zaměstnavatelům.

NHL oznámila, že by kanadské město nevybrala, pakliže by hráči museli podstoupit čtrnáctidenní karanténu kvůli koronaviru. Kanada lize vyhověla a mužstva při přesunu do země javorového listu nebudou muset absolvovat dva týdny mimo led.

Zatím není zřejmé, kdy se znovu rozzáří reflektory nejslavnější hokejové soutěže. Mužstva otevřou 10. července tréninkové kempy, další postup bude samozřejmě také záležet na aktuální situaci.

Kromě kanadských měst se o roli hostitelů zajímají také kluby ze Spojených států amerických – Chicago, Dallas, Columbus, Los Angeles, Minneapolis a Pittsburgh. V nejbližších dnech by jako hostitelské město mělo být představeno Vegas.

