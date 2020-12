Jon Cooper o Stanley Cupu: Je to jako bych byl s Jaggerem

Vyhrát Stanley Cup je výjimečný zážitek. Stejně tak jsou ale výjimečné oslavy a s nimi spojené prezentování Stanley Cupu veřejnosti. Své o tom už ví i trenér úřadujících šampionů z Tampy Bay Jon Cooper.

Cooper sice ještě oficiálně svůj den s pohárem neměl, ale pravidelně je součástí různých oslav. Když se tak po Tampě Bay pohybuje právě se Stanley Cupem, cítí se, jako kdyby měl po boku rockovou hvězdu.

„Upřímně, ten pocit ani nejde popsat. Lidi se mě ptají, jaké to je. Říkám, že Jon Cooper nikoho nezajímá, ale jakmile v ruce držím Stanley Cup, je to, jako bych byl s Mickem Jaggerem,“ řekl Cooper v podcastu serveru The Athletic.

Play off, ve kterém Blesky zvítězily, bylo mimořádné. Hrálo se v kanadských bublinách, takže se ani nemohlo slavit s fanoušky.

Podobně mimořádné jsou pochopitelně i oslavy, jelikož pohár se celou dobu nachází jenom v Tampě. Udělal si sice výlet do Montrealu, to však bylo jenom kvůli rytí jmen vítězů.

Dny se Stanley Cupem tak tráví hráči na Floridě, kromě toho ale navštěvují například hasičské a policejní stanice či školy.

Více než tohoto si však Cooper cení toho, jak těžké bylo hokejový grál získat.

„Měli jsme ho doma a já se na něj jen tak díval. Uvědomoval jsem si, kolik úsilí to stálo a že je to vlastně kus historie,“ povídal Cooper. „Vidíte na tom ta jména, která ho vyhrála, a víte, že stejně jako vy tomu obětovala krev a pot. Je to zkrátka poklad.“

Přibude další? Mohl by. Lightning budou mít pořád velice silný kádr. Otázkou zůstává, jak s týmem zamává pověstná mistrovská kocovina doplněna o nejistotu, kdy se vůbec začne znovu hrát. Cooper je ale klidný.

„Tohle přesně se dělo na jaře,“ vzpomíná. „Byla to úplně stejná situace. Tehdy byla ta nejistota ještě větší. Teď už trochu víme, co a jak. Víme, jak hrát. Taky víme, jak udělat narychlo tréninkový kemp s hrstkou hráčů. Zvládneme to,“ zakončuje.

