Jednička draftu je nový Huberdeau, Byfield je Malkin. Skauti z NHL přirovnávají talenty ke hvězdám

Již brzy nás čeká draft a mladí talenti se dozví jména svých nových týmů. Brzy se budeme v nejlepší hokejové lize těšit na nové tváře, ke komu ze současných hvězd je ale přirovnat? O to se pokusilo několik skautů z NHL Central Scouting.

Zatímco loni se spekulovalo, zda bude hlavní tváří draftu Američan Jack Hughes či Fin Kaapo Kakko, letos se experti napříč ligou shodují, že jako první na řadu při vstupním výběru půjde Alexis Lafreniere. Forvard z kanadské QMJHL je podle expertů přesná kopie Jonathana Huberdeaua.

„Výjimečně chytrý hráč s úžasnou rychlostí, skvělý v zavážení puku, má skvělé herní vidění. Na puku je silný i Lafreniere, na ledě v každém utkání ukazuje svoje lídrovské schopnosti,“ líčí jeden ze skautů NHL Central Scouting.

Quinton Byfield z OHL je pak zase jasným novým Jevgenijem Malkinem. „Je legrační, jak snadno vám někteří hráče mohou připomínat někoho jiného. Když sleduju Byfielda, vidím Malkina v tomto věku. Vytáhlá figura, skvělé ruce, podobné hokejové IQ. Má potenciál být ten velký centr, co vévodí elitním lajnám. Ukazuje, že je lídr a má skvělý charakter, je to typ hráče, kterého by rád měl každý tým.“

A co předpokládaný favorit mezi obránci Jamie Drysdale? V něm skauti z NHL zase vidí jednu z největších hvězd Colorada Avalanche, talentovaného beka Calea Makara. „Jamie je skvělý bruslař, skvělý hráč do přechodu z obrany do útoku. Zároveň jeho schopnost vytvářet kreativní příležitosti z něj dělá nebezpečného hráče pokaždé, kdy je na puku.“

A co pravděpodobně nejvýše umístěný gólman, Jaroslav Aškarov z Petrohradu? To je podle skautů nový Pekka Rinne. „Technicky vybavený gólman, má skvělé instinkty, skvěle čte hru. Zároveň je velmi dobrý v komunikaci, umí rychle reagovat a celkově je to velmi solidní mladý hráč.“

Nakolik se předpoklady zámořských expertů shodují se skutečností? To vše se dozvíme už v nadcházejících sezonách.

