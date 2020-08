Jedinkrát v historii. Obrat na 3:2 zvládli pouze Islanders, a to před 35 lety

Obraty z 0:3 na 4:3 v sériích play off dobře známe. V roce 1942 ve finále Toronto proti Detroitu. V roce 1975 Islanders proti Pittsburghu. A pak v době relativně nedávné. Jak přibývá týmů, přibývá i odehraných sérií a tudíž i příležitostí zapsat se do historie. V roce 2010 obracela Philadelphia proti Bostonu, v roce 2014 Los Angeles se San Jose.

Letošní předkolo nás po mnoha letech vrátilo k sérii na tři vítězné duely, tj. maximálně pět utkání („best of five series“, jak říkají v zámoří). Šestapadesátkrát v historii NHL padal v takovém případě někdo 0:2. Fanoušky Rangers, kteří aktuálně hrají s Carolinou stejně, asi nepotěší, že se pouze jedinkrát prohrávající mužstvo vydrápalo zpět, aby stáhlo do vody předpokládaného vítěze.

V roce 1985 takto uspěli proti Washingtonu New York Islanders.

Ostrované byli zrovna v období po vítězné dynastii z let 1980-83. Žezlo po nich převzali edmontonští Oilers. Jádro Newyorčanů bylo ale pořád silné, stále ho tvořili Mike Bossy, Denis Potvin, Bryan Trottier, Brent Sutter, brankářský sekerník Bill Smith (na snímku), John Tonelli nebo Bob Nystrom. K tomu mezi hvězdami rozjížděl svou kariéru devatenáctiletý Pat LaFontaine. Relativně vyrovnaná bilance 40 výher, 34 porážek a 6 remíz patřila stále k těm lepším.

Capitals měli toho roku výbornou sezónu. Bilance 46 – 25 – 9. O patnáct bodů víc než soupeř pro první kolo. Mike Gartner (50) a Bobby Carpenter (53) měli za sebou padesátigólovou sezónu. Defenziva ovšem fungovala rovněž skvěle, o čemž svědčí druhý nejnižší počet inkasovaných branek v lize. Obraný val tvořili Scott Stevens, Larry Murphy nebo Rod Langway.

Jen pro zpestření dodejme, že mladíci Murphy se Stevensem pomohli po rychlém vyřazení v play off Kanadě na mistrovství světa v Praze ke stříbrným medailím. Scott Stevens vstoupil do zlatého fondu české hokejové historie jako komparz při nezapomenutelné finálové akci Jiřího Šejby.

Washington měl jako lepší tým do začátku série výhodu domácího prostředí. Proměnil ji ve vedení 2:0 (4:3 a 2:1), když oba zápasy rozhodl až v prodloužení. První zlomil v čase 62:28 Alan Haworth, druhé na začátku celkově páté třetiny (81:23) Mike Gartner.

Zajímavostí byla rošáda v brankovišti. Navzdory výhře v prvním duelu vystřídal do druhého Pata Riggina Al Jensen. Stejný muž odstartoval třetí zápas. Góly Trottiera a Suttera nicméně vrátily Islanders vítězstvím 2:1 do série. Také čtvrté klání odchytal Jensen, jenže znovu prohrál 4:6. Dvěma trefami, včetně jedné do prázdné klece, se pod úspěch podepsal Mike Bossy.

K pátému duelu, znovu na domácím ledě, se vrátil do branky Capitals Pat Riggin, jenž zastavil 20 z 22 střel soupeře. Hrdinou večera byl ovšem jeho protějšek. Daleko zaměstnanější Billy Smith pochytal v brance Islanders 39 střel domácích a inkasoval jen jednou.

Ostrovany obrat určitě těšil, moc z něj ale nevytěžili. V dalším kole vypadli po výsledku 1:4 s Philadelphií.

Pat Riggin byl na začátku sezóny 1985-86 vyměněn z Washingtonu za Petea Peeterse do Bostonu.

Pro Stanley Cup si toho roku došli podruhé za sebou Edmonton Oilers, vyhlášení při stoletých oslavách (2017) nejlepším týmem NHL všech dob. Na cestě za pohárem prohráli v roce 1985 jen třikrát.

