Jašek k Ocelářům, Reichel do Litvínova? Klubům TELH mohou pomoci Češi z AHL

Zámořské soutěže odstartují až koncem roku, na trhu tím pádem je a bude několik zajímavých českých hokejistů, kteří by mohli pomoci extraligovým klubům. Platí to také o krajáncích z farmářské AHL, u některých se už možná spolupráce rýsuje.

Z hráčů NHL je prvním potvrzeným Filip Zadina, který naskočí za Oceláře. Není tajemstvím, že hradecký Mountfield by rád získal souhlas ke startu Filipa Hronka, v Karlových Varech sondují možnost nasazení Martina Frka. Martin Kaut by mohl posílit Dynamo, ve hře je Filip Chlapík a další.

Také bojovníci z American Hockey League by rádi vyplnili dlouhou pauzu a zahráli si na domácích kluzištích. „Pro extraligové týmy mohou být zajímaví, ovšem v příští sezoně nebude nikdo sestupovat a v klubech tedy nejsou nuceni vyloženě tlačit na kádry. Myslím si však, že zařazení odchovanců by se nebránili," konstatuje hráčský agent Michal Sivek.

Z jeho oveček přicházejí v úvahu Lukáš Jašek (na horním snímku), Ostap Safin nebo Kryštof Hrabík. Jašek je hráčem Liberce, ale hokejově vyrostl v Třinci. V rozhovoru pro deník Sport tuto možnost naznačil šéf třinecké mládeže Jozef Daňo. Mimochodem, jeho syn Marko také projevil zájem nastoupit za Oceláře.

Ostap Safin před odchodem do zámoří nastupoval za Spartu, s Pražany v minulých dnech trénoval. Zda dojde k dohodě, to se uvidí. Podobně je na tom Kryštof Hrabík. Útočník se smlouvu v AHL byl před časem hráčem Liberce, Bílí Tygři ovšem mají poměrně pevný kádr. Je tedy možné, že by Hrabík mohl začít jinde.

V případě Kristiana Reichla se rýsuje spojení s mateřským Litvínovem. „Kristian je odchovancem klubu, vyrostl v něm. Zájem máme, uvidíme, jak se to vyvine. Reichel má kontrakt s týmem NHL. K tomu, aby nastoupil za Vervu, potřebuje jeho souhlas," upozorňuje generální ředitel severočeského klubu Pavel Hynek.

Filip Zadina si dle informací z webu Ocelářů částečně sám platí pojistku, možná podobný krok zvolí další hráči. U těch z AHL by pojistky nemusely být až tak vysoké. Pokud by chtěli do mateřských týmů, některé by čekala Chance liga – to je třeba případ Josefa Kořenáře nebo Jakuba Škarka. David Kaše vyrostl v Kadani a později válel za Chomutov, který bude nyní hrát jen krajskou soutěž.

Další skupina hokejistů s minulostí v AHL je momentálně k dispozici prvním týmům v play off NHL. Jakub Zbořil a Daniel Vladař patří do širšího kádru Bostonu, jiný brankář Vítek Vaněček dělá ve Washingtonu náhradníka Bradenu Holtbymu.

Play off NHL už skončilo pro Filipa Chytila a Libora Hájka z New York Rangers, jejich služby by se bezpochyby hodily Zlínu, resp. Kometě, kde oba Jezdci pronikli mezi elitu. Sezonu by mohli doma odstartovat i Radim Zohorna s Matějem Chalupou, oba si v minulém ročníku vybojovali kontrakty s kluby NHL.

Z AHL budou dočasné angažmá hledat také někteří Slováci. Zástupci Nitry jsou v kontaktu s Róbertem Lantošim, do tréninků Slovanu Bratislava se zapojil Marián Studenič. O Markovi Daňovi už byla řeč. Velký potenciál má Adam Ružička, uvidíme, jestli se do vlasti aspoň na čas nevrátí Christián Jaroš.

