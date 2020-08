Jarry, nebo Murray? Pens opět čelí těžkému soudu. Zájem je už nyní, hlásí manažer

Uplynulo pět měsíců plných nejistoty, příprav a krátké účasti v kvalifikačním kole a generální manažer Pittsburghu Jim Rutherford už zase řeší zásadní otázku. Zbavit se chráněného volného brankáře Matta Murrayho, nebo stejně označkovaného, zato méně zkušeného Tristana Jarryho? Odpověď na tento dotaz ovlivní výkonnost Penguins na několik budoucích let.

Ještě před necelým půl rokem se přitom spekulovalo, že by se mužstvo z Pensylvánie mohlo pokusit udržet oba své talentované gólmany. Momentálně se však tento scénář jeví jako velmi nereálný. Šéf vedení Pens už totiž rozdal karty na stůl.

„Mé smýšlení se v tomto směru nemění,” ujistil web The Athletic poté, co jeho tým překvapivě podlehl Montrealu výsledkem 1:3 na zápasy. „Je tu slušná šance, že budeme muset jednoho z nich poslat do jiného klubu.”

Hrozba v podobě Seattlu

Ono vlastně ani není důvod, proč jednat jinak. Třebaže by oba maskovaní muži slevili ze svých požadavků jen proto, aby směli pokračovat ve stejném složení, už v sezoně 2021/22 se do ligy chystá vstoupit Seattle Kraken. Ještě předtím si bude na expanzivním draftu vybírat složení své soupisky ze všech hokejistů, které třicítka ostatních klubů (Vegas dostalo výjimku a jeho hráči nebudou Seattlu k dispozici) nedokáže ochránit.

Pravidla přitom zůstávají stejná jako v roce 2017, kdy si sestavu tvořili zástupci Golden Knights. Mužstva tudíž mohou ušetřit jen jednoho brankáře. Pittsburgh si navíc velmi dobře pamatuje, jaké je to přijít o mága mezi třemi tyčemi. Před třemi lety se rozhodli ponechat si Matta Murrayho, Marc-André Fleury zamířil do města hříchů bez náhrady a hned v následujícím ročníku vychytal svému novému zaměstnavateli účast ve finále.

Nic podobného už Penguins nehodlají prožívat znovu. I proto Jim Rutherford začal okamžitě po vypadnutí z play off jednat s uchazeči o služby nadějných brankařů.

„Zájem pociťujeme už nyní,” prozradil manažer Pens. „Zatím jsem se nedostal do bodu, kdy by probíhala velmi vážná jednání nebo bych věděl, jakou protihodnotu za ně můžeme očekávat. K této fázi se nicméně pomaličku blížíme. Netuším, jak přesně se situace vyvine, nicméně poptávka bude obrovská.”

Větší šance na přestup se dává Murraymu

Najde se hned několik celků, u nichž je obsazení brankářského postu minimálně diskutabilní. Minnesota, Edmonton, Calgary, Carolina ani Buffalo nevlastní jedničku, která by se mohla v dlouhodobém měřítku rovnat s gólmany Pittsburghu.

Není to přitom poprvé, co se vedení Penguins pokouší vyměnit Tristana Jarryho. Už v létě loňského roku se management usilovně snažil 44. volbu draftu 2013 poslat o dům dál, tehdy ovšem zbytek ligy valný zájem neprojevoval. Pětadvacetiletý Kanaďan s lapačkou na levé ruce ovšem předvedl průlomovou sezonu, z 33 zápasů v základní části jich ovládl hned 20, dostal se na Utkání hvězd a jeho cena šla rapidně nahoru.

To Matt Murray ve dvou z posledních tří ročníků spíše strádal. Přesto má ve své vitríně v 26 letech už dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu a může si tak říct o vyšší gáži, než jaká by možná jeho současným výkonům odpovídala. Z tohoto důvodu je větším favoritem na změnu dresu právě on.

„Uvidíme, jak to všechno dopadne. Nicméně plánuji velmi pilně makat a myslím si, že brankáři se stanou nepostradatelnou součástí mé pracovní náplně,” dodává Rutherford.

