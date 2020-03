Jak se udržet v kondici? Kopitar, Couture, Getzlaf a Fleury si popovídali a pozdravili fanoušky

V podstatě každý, kdo je zvyklý o sebe fyzicky pečovat, to teď řeší. Sportovní profesionálové asi ze všech nejvíc. Jak se udržet ve fyzické kondici, když vám nejen zavřeli tréninková centra, ale dokonce vám nedoporučují ani vycházet z domu?

Ryan Getzlaf z Anaheimu (na snímku) se na dvorku za svým domem tři dny lopotil s klecí pro slepice. Pokud jde o nějaké ty tvrdší aerobní aktivity, musí se uskromnit. Naháněná se čtyřmi dětmi a dvěma psy v jeho domovině v Orange County, kde setrvává s rodinou kvůli pandemii covid-19, sice nevydá za odborně vedené tréninky, ale momentálně musí stačit.

Proč klec pro slepice? U Getzlafů doma došla začátkem týdne vejce. Místo riskantního pobíhání po obchodech se manželka Paige rozhodla objednat šest nosných slepic, no a manžel se jim postaral o střechu nad hlavou. Jeho dřevěná konstrukce oblétla internet.

Getzy just showed Marc-Andre Fleury, Logan Couture and Anze Kopitar the chicken coop he's building in his backyard. Legendary. pic.twitter.com/09VpplojvV — Kyle Shohara (@kyleshohara) March 27, 2020

Kapitán Ducks se svým dílem pochlubil během video konference s Anže Kopitarem z Los Angeles, Loganem Couturem ze San Jose a Marc-Andrem Fleurym z Las Vegas. Poté, co se vyhudrovali na nedostatek pohybu, vyslali do světa lidem několik dojemných vzkazů.

„S fanoušky jsme na stejné lodi,“ řekl Ryan Getzlaf. „Chci všem poděkovat, že při nás stojí. Doufám, že se zase brzo uvidíme. Doufám, že jste i s rodinami v pořádku. Chci se taky poklonit našemu lékařskému týmu, který neúnavně pracuje. Oni všichni, včetně zaměstnanců v nemocnicích, jsou v nebezpečí, zatímco my dřepíme doma.“

„Pomáhají lidem a mění svět, opravdu,“ zdůraznil čtyřiatřicetiletý hokejista.

Také Anže Kopitar z Los Angeles popřál všem zdraví. „Štve nás, že se to děje, právě jako vás. Raději bychom byli na ledě, ta nejdůležitější věc je ale teď být v bezpečí. Sociální odluka je důležitá, abychom tu křivku zlomili. Jak řekl ‚Getzy‘, zdraví je nejdůležitější.“

Pokud jde o Getzlafa, Couturea a Kopitara, zrovna je nemusí pokračování sezóny až tak trápit. Jejich týmy byly mimo postupové pozice do play off. „Kopi, já myslím, že právě my si nemusíme dělat o play off starosti,“ zavtipkoval Getzlaf. Slovinský hokejista jen se smíchem přitakal.

Marc-Andre Fleury by si s největší pravděpodobností prodlouženou část sezóny užil. Udržuje se proto jízdou na kole a na kolečkových bruslích. Jinak se každý baví, jak to jde. Anže Kopitar se třeba častěji motá v kuchyni a staví puzzle. „Už to není jen o hokeji, spíš o životě,“ řekl Slovinec.

„Nemíníme si stěžovat, že nám stojí sezóna, když lidé umírají a život jde směrem, jakým jde,“ dodal Getzlaf. „Je to pauza, se kterou se vyrovnáme. Už jsme zažili výluky. Hlavní starost je nyní udržet v bezpečí naše rodiny.“

