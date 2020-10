Hughes, Kakko či Lafreniere. Kteří talenti se můžou ukázat na MS juniorů?

Letošní juniorský šampionát bude jiný. Jelikož se jako vždy bude konat od vánočních svátků až přes Nový rok, znamená to, že předběhne NHL a hráči z ní tak budou teoreticky pro tento turnaj volní. Ovšem záleží na jednotlivých organizací, zda mladíky uvolní. Řeč je hlavně o těch nejlepších, kteří jsou nebo budou stabilními články základních sestav.

Jack Hughes, USA

Jednička draftu 2019 neprožila ideální vstup do NHL, ale o tom se psalo již několikrát. Čeká ho rok plný očekávání a návrat do juniorských let by mu mohl dodat ztracené sebevědomí. Získal by ho hlavně ze souhry s Colem Caufieldem, kterého dotoval přihrávkami a sbíral nespočet asistencí.

Kaapo Kakko, Finsko

Podobně jako Hughes ani Kakko v prvním roce v zámoří nezazářil. Nicméně příchod Alexise Lafreniera trochu uvolí z obrovského tlaku na jeho výkony. Za normálních okolností by jeho účast na juniorském mistroství byla zcela vyloučena, i nyní je spíše nepravděpodobná, stejně jako u Hughese, jelikož ani jeden z týmů nebude chtít pokoušet riziko zranění.

Kirby Dach, Kanada

Do třetice všeho dobrého. Kirby Dach je dalším hráčem, který celou sezónu strávil v NHL v dresu Chicaga a celý ročník držel krok se dvěma výše draftovanými. Jeho výkony šly nahoru především v play-off, kde fanoušci Blackhawks zaplavili sítě se svými pozitivními ohlasy. Nečekalo se, že by Dach mohl naskočit rovnou do NHL a už vůbec se nečekalo, že takhle.

Nicholas Robertson, USA

Robertson zažil skvělou sezónu. Válel v ontarijské juniorce, blýskl se na šampionátu v Ostravě a Třinci, a nakonec se dostal i do bubliny. V ní odehrál za Toronto čtyři zápasy a vstřelil svůj premiérový gól. I u něj se předpokládá, že začne ročník v NHL, a nad jeho druhým startem na mistrovství dvacítek tak visí otazník.

Alexis Lafreniere, Kanada

Lafreniere by byl zřejmě největší hvězdou, která by se na turnaji představila. I zde je potřeba použít podmiňovací způsob, protože i on se stane ihned součástí sestavy Rangers. Dva roky ovládl ocenění pro nejlepšího juniorského hráče v zámořských soutěžích a podobná prezentace je od něj vyžadována i zde.

Jaroslav Askarov, Rusko

Ruský hokej dlouho čekal na takovýto brankářský příslib do budoucna, jaký objevil v Askarovovi. Loni se mu šampionát nepovedl a letos má co zlepšovat. V KHL začal skvěle, v Petrohradě využil zranění a koronaviru, dostal šanci v brankovišti ve třech zápasech a pochytal 97,4 % střel. Rodák z Omsku bude jednoznačně nejvěhlasnějším gólmanem turnaje.

Quinton Byfield, Kanada

Ani na Byfielda by se nemělo zapomínat. Dvojka letošního draftu se již loni objevila v Ostravě, bodoval pouze jednou, ale jeho role v týmu byla značně omezená. Teď bude mít pozici úplně jinou a bude patřit mezi lídry.

Tim Stützle, Německo

Když dvojka, tak taky trojka. Tim Stützle v Ostravě velmi povyrostl v očích expertů a mezinárodní scény se tak opět nebude stačit nabažit. Tentokrát ale bude chtít svůj tým dotáhnout do čtvrtfinále, které Němcům loni o chlup uteklo.

Lucas Raymond, Švédsko

I Švédové mají svou hvězdou, lépe řečeno hned několik. Tou největší ale bude Lucas Raymond, jenž se konečně dočkal povýšení v rámci hierarchie ve Frölundě a dostává patřičný prostor. Začátek sezóny se mu sice nezdařil tak, jako příprava, ovšem na šampionátu se od něj budou očekávat špičkové výkony.

Anton Lundell, Finsko

Bylo zajímavé sledovat, kam až spadne Anton Lundell na draftu. Nakonec ho vzala z dvanácté pozice Florida a neprohloupila. Lundell má za sebou čtyřgólový večer a sedm branek v sedmi zápasech Liigy. Podceňovaný hráč bude mít další šanci vyniknout.

