Hronek v extralize?! Začít sezonu v Hradci by bylo ideální, přiznává

Už na začátku srpna má NHL v plánu rozjet rozšířené play off, to se však jeho Detroitu netýká. Bek Filip Hronek se tak na nový ročník NHL, případně i extraligy, jak sám naznačil v rozhovoru pro klubový web Mountfieldu, chystá doma.

„Teď jsem zase na začátku přípravy, dal jsem si asi tři týdny volna a začal jsem znovu. Budu trénovat, než se rozjede nová sezona. Nikdo ovšem neví, jak to přesně bude. Uvidíme,“ krčí rameny 22letý obránce, který na ročník 2019/20 nejspíš nebude vzpomínat v dobrém.

Nejen kvůli koronaviru a s ním spojeným vynuceným přerušením soutěže. Red Wings byli nejhorším týmem ligy, v 71 zápasech nasbírali pouze 39 bodů a inkasovali 267 gólů. „Určitě není příjemné být na dně tabulky, a ten konec byl taky divný,“ potvrzuje Filip Hronek.

V zámoří působí už čtyři sezony. V nejlepší lize světa strávil poslední dvě, na kontě má 111 startů a 54 bodů za 14 branek a 40 nahrávek. V té aktuální odehrál 65 zápasů, nasbíral v nich 31 kanadských bodů (9+22), ale vzhledem k týmové bídě i 38 záporných v bilanci +/-.

„Spokojenost tam moc být nemůže, protože se hodně prohrávalo a fakt to není příjemné. Jako mužstvo jsme se v tom plácali a fakt není lehké se z toho dostat. Deka tam byla hodně velká a bohužel jsme si s tím nějak nedokázali poradit,“ hlásí odchovanec hradeckého hokeje.

Na led vyjede s extraligovým Mountfieldem

Aktuálně se věnuje přípravě na suchu, kterou si zpříjemňuje také inline hokejem. „A chodím už na led s Davidem Kalivodou, se kterým děláme skills a snažíme se zapracovat na nějakých věcech,“ prozrazuje Hronek s tím, že až půjde na led hradecký tým, připojí se k němu.

Nevylučuje ani to, že by začal sezonu v extralize. „Když ta možnost bude, určitě si budu chtít zahrát. Mně se nikam jinam do Evropy chtít nebude, takže to je jednoduché – Hradec Králové by byl ideální,“ říká k možnosti hrát doma, kde už dřív odehrál 41 extraligových utkání.

