Hrdina Lindblom. Porazil rakovinu a už válí v play-off

Noční můra se pro Oskara Lindbloma mění v pohádku. Sedm měsíců bojoval tento švédský útočník s rakovinou. Měl před sebou jedinou vidinu, o které nepochyboval. Zase hrát NHL. Skvostný návrat dokonal dnes v noci, když pomohl Philadelphii ve svém prvním zápase od diagnostiky k výhře a vyrovnání série.

„Snažil jsem se mít pozitivní myšlenky celou dobu, co jsem se léčil,“ popisoval Lindblom po utkání. „Věděl jsem, že jednou zase budu hrát, otázkou ale bylo, kdy to bude. A bylo to dneska.“

„Vždycky je těžké naskočit do zápasu play-off. Zvlášť když jde o zápas, který musíte vyhrát,“ pokračoval. „Musíte makat ze všech sil. Naštěstí jsme to dneska zvládli.“

Lindblom hned ve svém prvním startu odehrál slušných sedmnáct a půl minuty. Bod si sice nepřipsal, ale svou přítomností na ledě snad pomohl ještě víc, než kdyby skóroval.

„Ani nejdou najít slova k tomu, jak jsme na něj všichni pyšní a co pro celou organizaci znamená,“ dodal brankář Carter Hart.

Do ostrého zápasu naskočil Lindblom poprvé od 7. prosince loňského roku. Tři dny na to mu bylo od lékaře Flyers a trenéra Vigneaulta řečeno, že je nemocný. Oficiální diagnózu oznámila organizace o další tři dny později.

Když se však o několik měsíců později, přesněji na začátku července, dozvěděl, že léčba je úspěšně u konce, mohl slavit.

Málokdo pak čekal, že bude rovnou přidán na soupisku pro play-off. Nicméně stalo se, a tak se mohl po návštěvě svých blízkých ve Švédsku přidat k týmu v Torontu.

I zde šel postupnými krůčky. Strávil osm dnů v karanténě, než šel se spoluhráči na led. Před čtvrtým a pátým zápasem s Islanders už se dokonce účastnil rozcvičky.

A když se před šestým zápasem zranili Sean Couturier a Joel Farabee, neměl Vigneault jinou možnost, než dopsat Lindblomovu pohádku a dát ho do sestavy.

„Před zápasem jsem s ním mluvil. Zeptal jsem se ho, jak je na tom. Tím, že jsme šli do dvou prodloužení, jsem ho využil trochu více, než jsem čekal. Je to ale parádní mladý chlap, co chce pomoct svému týmu. To přesně se mu povedlo.“

Své uznání projevily obě lavičky hned v první třetině. Když se v pauze dostal Lindblom na led, oba týmy smeknuly pomyslný klobouk prostřednictvím obligátního klepání hokejek o led.

„K Islanders teď chovám hodně respektu. I když dostali těsně před tím gól, stejně na to nezapomněli a podpořili Oskara. Je to skvělé,“ dodal ještě Hart.

Své slovo přidal také kapitán Flyers Claude Giroux. Ten už za svých třináct let kariéry zažil ve Philadelphii leccos, nicméně letošní tým vidí trochu jinak. I díky Lindblomovi.

„Ten kluk má tolik odvahy a kuráže, je to obdivuhodné,“ řekl Giroux. „Kromě toho hrál dneska fakt neuvěřitelně. Oskar má opravdu velké srdce na pravém místě. Kdo to neviděl, nemůže tomu věřit.“

