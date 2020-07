Hrát, či nehrát? To je oč Domimu běží

Vše domluveno, smlouvy podepsány, pojďme hrát! Asi tak by se daly shrnout poslední dny, kdy se jednalo o kolektivní smlouvě mezi ligou a hráči. Spousta z nich má ale se současným řešením problém. Například edmontonský Mike Green řekl, že hrát nebude. A stejné dilema řeší i hvězda Habs Max Domi.

U něj je však problém jinde, nejde o strach o blízké nebo podobně, Domi má totiž cukrovku prvního typu, a tak kdyby se náhodou nakazil koronavirem, mohlo by to způsobit velké trable.

S vedením Canadiens se tak mladý hokejista dohodl na tom, že si vezme přibližně týden na rozmyšlenou. Po něm buď nastoupí do tréninkového kempu, nebo mu skončí sezona.

„Pokud doktoři řeknou, že to pro Maxe není bezpečné, pak nebude hrát. Nikdy bychom takhle zdraví hráče neriskovali,“ uvedl na konci května generální manažer Canadiens Marc Bergevin.

Nutno říct, že absence Domiho by byla pro Canadiens komplikací. Letos stihl v 71 zápasech nasbírat 44 bodů za 17 gólů a 27 asistencí. Nejsou to sice žádná převratná čísla, nicméně jedná se o neoddělitelnou součást montrealského útoku.

„To, že mám cukrovku, trochu vzbuzuje povyk, ale choval bych se stejně i kdybych ji neměl. Snažím se chovat co nejbezpečněji a nejzodpovědněji,“ dodal samotný Domi.

Zajímavostí je, že Domi si ještě v životě playoff NHL nezahrál. V lize sice hraje již pátým rokem, nicméně první tři roky na nejlepší hokejové scéně zasvětil Arizoně, která ho draftovala, další dva pak Montrealu, kam byl vyměněn.

Do vyřazovacích bojů se neměl podívat ani letos, jelikož tradiční kanadský klub skončil ve své konferenci až dvanáctý. Nicméně bezprecedentní situace to zařídila tak, že šanci na úspěch má letos snad opravdu každý. Montreal svou cestu započne v předkole proti Pittsburghu.

„Samozřejmě, že hrát v playoff je můj sen,“ pokýval hlavou Domi. „Ostatně, jako každého. Je nesmírně těžké se tam dostat. Sice o tom nemám moc co mluvit, protože se mi to zatím nepovedlo, ale zažil jsem to v juniorech. Najednou to není jen hokej, je to něco jiného. Viděl jsem to i na tátovi (bývalý útočník Tie Domi – pozn. aut.). Každý jde najednou o dva levely výš.“

Jestli v následujících týdnech uvidíme Domiho jít o dva levely výš, o tom rozhodne jen on sám. Celý Montreal však doufá, že nad obavami zvítězí touha uspět.

