Hráčský trh? Hodně stresující záležitost. Klukům, co tam zbyli, nezávidím, povídá Schneider

Když si Tom Fitzgerald vybaví hovor, při němž oznámil americkému brankáři Corymu Schneiderovi, že s ním už nadále nepočítá, zamrazí ho v zádech. "Byl to jeden z nejtěžších telefonátů v mém životě," povídá generální manažer New Jersey pro The Athletic. Schneidera si totiž vážil, oceňoval jeho tvrdý, poctivý přístup k tréninku. Věděl, jak je oblíbený v kabině. Mnozí z Ďáblů brali ryšavého čahouna za jednoho z nejlepších spoluhráčů, jakého kdy měli. Jenže za šest milionů dolarů ročně byl jednoduše příliš drahý. A tak se Schneider pokusí vzkřísit svou kariéru na Long Islandu.

Schneiderovi je čtyřiatřicet a má za sebou dosti turbulentní časy.

Zranění, přesuny na farmu, laciné branky. A také téměř 14 měsíců dlouhé čekání na vítězství.

To budiž důvody, spolu se stále se zlepšujícím MacKenziem Blackwoodem, proč byl rodák z Marblehead vyplacen. Schneider sice opakovaně ukázal v závěrech sezon záblesky svého někdejšího já, jenže elitním gólmanem jednoduše už není.

A o to, aby si vůbec ještě zachytal v NHL, bude muset ještě pořádně zabojovat. New York Islanders s ním sice mají domluvený roční kontrakt, nicméně jeho výše jasně ukazuje, jakou roli minimálně ze začátku bude Schneider mít.

S generálním manažerem Lou Lamoriellem se dohodl na smlouvě za 700 000 dolarů. Bude trojkou za ruským tandemem Ilja Sorokin, Semjon Varlamov.

Mimochodem, byl to právě Lamoriello, který ho kdysi dotáhl z Vancouveru do New Jersey. Dobře se znají, mají respekt jeden k druhému. Starý známý vytrhl Schneiderovi trn z paty, vždyť by jinak na hráčském trhu nejspíše "zevlil" dodnes.

"Byla to hodně zajímavá zkušenost," povídá bývalá jednička Canucks a Devils pro The Athletic o svém prvním pobytu na hráčském trhu. "Klukům, kteří tam v tuhle chvíli ještě jsou, rozhodně nezávidím. Je to hodně stresující záležitost."

Nepochybně, obzvlášť letos, kdy se dost možná na dost hokejistů nedostane.

Pro Schneidera je nicméně překotná doba koronavirová v jistém smyslu příslibem. NHL čeká hodně nahuštěný program, gólmani budou v bezprecedentním zápřahu. Jedničky i dvojky budou potřebovat odpočítat. A to je šance pro vítěze Jennings Trophy z roku 2011.

"Záleží na mně, jak se mi bude dařit. Musím ukázat, že na to mám," míní Schneider a vyhlíží spolupráci s gólmanským guru Mitchem Kornem, který v minulosti cepoval i Tomáše Vokouna či Dominika Haška.

"Jsem hodně natěšený. Mají tam pro gólmany výborné podmínky, už jen to, že budu moct pracovat s Mitchem, je skvělé," těší se hokejový odpadlík. Povede se mu restartovat kariéru a uvidíme ho ještě v NHL?

