Hokej v srpnu? Ani to nelze vyloučit, říká Bettmanův zástupce

Pořádně turbulentní jsou poslední dny a týdny po celém světě. Co řešit má spousta jednotlivců, rodin, podniků, veřejných institucí. Nejinak je na tom NHL, která se nevzdává naděje na dohrání sezóny. Vše bude záviset na vývoji pandemie a doporučení odborníků.

Diskutovaných možností je mnoho. O nápadu hráčů referoval nedávno kolega Petr Adler. Chvályhodná snaha. Člověka taková vstřícnost po všech těch letech, kdy si liga s hráči koukala tak akorát vyškrábat oči, skoro až dojímá. Na stole je každopádně víc scénářů. Bill Daly si s opatrností právníkovi jeho formátu vlastní dal záležet, aby nic nepotvrdil, ale ani nevyloučil.

Komisař Gary Bettman a jeho pravá ruka udržují fanoušky v naději. „Záleží na tom, kdy se rozhodneme vrátit a jakou formu zvolíme,“ řekl Daly z ústředí NHL v New Yorku. „Nikdo netvrdí, že musíme skončit v průběhu nebo na konci června. Je tam hodně proměnných.“

Co říct budou mít ke všemu také televizní společnosti. Záležet bude na dostupnosti hal. Ať už bude konečně řešení jakékoli, nemělo by narušit celistvost příští sezóny, naznačuje Daly. „Dnes se mě ptali, jestli je možností i srpen. Nejsem si jistý, že by to byla naše priorita a může tam být spousta věcí, které to učiní nemožným, ale ani srpen nemohu jako možnost vyloučit.“

Rozhodnutí přerušit soutěž padlo krátce poté, co tak učinila NBA. Že bude k něčemu takovému nutné sáhnout, bylo zřejmé už o týden dřív, kdy zdravotníci doporučili San Jose Sharks hrát před prázdným hledištěm. Kalifornie je jednou z nejvíc zasažených oblastí USA. Netrvalo však dlouho a problém se přelil do celé země. Rychlost šíření zastihla celý západní svět naprosto nepřipravený.

NHL byla v kontaktu s čelnímu představiteli všech dalších zámořských profesionálních soutěží, včetně fotbalové (v evropském formátu). „Všechny ligy se snažily své kroky koordinovat, abychom mohli sdílet informace. Kdyby byl nějaký náš hráč pozitivně testován, musíte okamžitě reagovat.“

Studovala se možnost hrát před prázdnými hledišti; to vše při vědomí, že i tak by bylo jen otázkou času, kdy dojde k nakažení prvního hráče. „Pozitivní testování hokejisty by mělo související důsledky. Teoreticky by uvrhlo spoustu lidí do karantény. I když jsme neměli pozitivního hráče, nebyl jsem si jistý, že by hraní před prázdnými hledišti nějak moc řešilo náš problém.“

Buďte doma, ale ve střehu

Rozhodnutí uvolnit hráče, včetně Evropanů, domů, neznamená, že liga hodila ohledně probíhající sezóny do ringu ručník. Hokejisté mohou zůstat ve svých domovech, budou však čekat na pokyny. NHL se nevzdává naděje, že brzo znovu otevře tréninková střediska. V zámoří píšou „někdy příští měsíc“, což se ale s ohledem na zkušenosti s průběhem pandemie v asijských zemích zdá být mimořádně optimistický předpoklad.

„Když jsme minulý čtvrtek vyhlásili přestávku, dělali jsme to s nadějí, že budeme schopni sezónu dohrát,“ přesvědčuje Daly. „Původně jsme mysleli docela rychle, třeba za měsíc. Zdravotní experti ze CDC ale v neděli vyjasnili, že časové období se protáhne a my budeme muset chvíli počkat.“

Kdo sleduje přesná čísla, ví, že v době, kdy liga soutěž přerušila, měly nejvíc zasažené oblasti v USA – státy Washington, New York a Kalifornie – kolem 200 evidovaných případů COVID-19. Dnes, 19. března, jich je v New Yorku přes 3000, v okolí Seattlu přes 1000. Je skutečně obtížné a velmi optimistické plánovat návrat na ledové plochy, když počet nemocných všude prudce roste.

NHL rozhodně k ničemu nezavelí, dokud jí nejvyšší americká zdravotní instituce CDC nedá zelenou. „Odborníci řeknou, kdy dosáhla křivka vrcholu a začíná jít správným směrem. Zatím se liší v tom, kdy to bude,“ říká Daly.

Když to půjde, chtěla by NHL aspoň svolení k zápasům v prázdných halách. „Nic nevylučujeme. Ne že bychom to tak chtěli, ale jsem dostatečný realista, abych věděl, že když to bude možné a bude to jediná varianta, fanoušci by si přáli dohrát sezónu takto. Kdyby měli možnost sledovat nás v televizi, podle mého názoru by to tak chtěli.“

Nezbývá než čekat a doufat. „Teď jde o zdraví. Až se bude sport moct vrátit a plnit zase svou úlohu, až bude moci znovu bavit lidi, s nadšením tu prázdnotu vyplníme. Určitě k tomu dojde, otázka zní, kdy se tak stane,“ uzavírá Daly.





