Hledá se kapitán! Kterým týmům chybí vůdce?

Drtivá většina týmů NHL svého kapitána má. Jak víme, není dokonce ani povinností mít někoho, kdo má “céčko“ na dresu, nicméně z tradice se to sluší a patří. V lize nicméně najdeme hned sedmičku týmů, ve které oficiální kapitán schází. Které to jsou? A kdo by jím mohl být?

Ottawa Senators

Poslední kapitán: Erik Karlsson

Senators mají ve svém týmu jednoho velkého kandidáta na post kapitána, a to Thomase Chabota. V mladého beka má Ottawa velkou důvěru, vždyť si ho pojistila obří osmiletou smlouvou. Bylo by tak symbolické, kdyby po Karlssonovi přebral tuto roli další skvělý bek.

Další možností by mohl být Brady Tkachuk, čtverka draftu v roce 2018. Tkachuk patří mezi nejlepší útočníky Senators a na ledě je ho vždy plno, vzorný je i jeho zápal pro hru.

New Jersey Devils

Poslední kapitán: Andy Greene

Kapitánem se s největší pravděpodobností stane do pár let Nico Hischier, nicméně možná si ještě bude muset počkat. Devils by ho nejprve měli nechat úplně dospět, než mu hodí na záda takovou odpovědnost.

Než se tak stane, roli by mohl plnit Travis Zajac. Pětatřicetiletý borec strávil v Devils celou svou kariéru, a tak by bylo udělení kapitánství pěknou odměnou.

New York Rangers

Poslední kapitán: Ryan McDonagh

Rangers jsou bez kapitána od té doby, co byl McDonagh vyměněn do Tampy Bay. Nedá se však říct, že by Jezdci v týmu neměli kandidáty. Tím největším je rozhodně Chris Kreider, jenž na jaro podepsal s Rangers sedmiletý pakt. V NHL navíc nehrál za jinou organizaci.

Fanoušci by však rádi viděli kapitánem Miku Zibanejada. Patří mezi největší hvězdy Rangers, je velkým oblíbencem fanoušků a prvotřídním hráčem. Dokonalý kandidát, zdá se.

St. Louis Blues

Poslední kapitán: Alex Pietrangelo

Blues asi se jmenováním nového kapitána nebudou pospíchat, odchod toho minulého je totiž poměrně čerstvý.

Kdyby ale přeci jenom chtěli, hlásit by se mohl například Brayden Schenn. Kromě něj ale také Ryan O´Reilly, jemuž působení v St. Louis ohromně sedí. Za svůj um v play off byl pří celkovém vítězství dokonce odměněn Conn Smythe Trophy.

Detroit Red Wings

Poslední kapitán: Henrik Zetterberg

Tak tady je to asi úplně jasné. Není otázka kdo, ale kdy. Jednoznačným kandidátem je Dylan Larkin. Michiganský rodák už v uplynulé sezoně dostal na dres “áčko“, postup na ten nejvyšší post je jen otázkou času. Pokud tedy Red Wings nepřekvapí výběrem někoho jiného.

Vegas Golden Knights:

Poslední kapitán: nikdo

Tak co, už někoho vyberete? Golden Knights totiž od svého založení kapitána neměli. Zůstane to tak, nebo se najde někdo, kdo bude prvním kapitánem v historii organizace?

Mohl by jím být například Mark Stone. Ten je nejlepším hráčem Vegas už od chvíle, kdy do města hazardu přišel. S týmem se dobře sžil, navíc má s vedením týmu zkušenosti z reprezentace i Ottawy.

Minnesota Wild

Poslední kapitán: Mikko Koivu

Pikantnost na závěr. Minnesotě na podzim odešel jediný kapitán, kterého kdy měla. Koivovi nebyl prodloužen kontrakt, a tak je Minnesota bez kapitána.

Kdo by měl být novým šéfem než Ryan Suter. Ten je v Minnesotě od roku 2012, kdy podepsal třináctiletý kontrakt. Výkony už sice nejsou hvězdné, jeho presence v kabině je však nenahraditelná

