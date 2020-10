Hall překvapil, Pietrangelo nikoliv. Které hvězdy změnily působiště?

Posunutý vrchol ročníku, vstupní draft i otevření trhu s volnými hráči. Hektické období plné zajímavých podpisů a přesunů je tentokrát obecně o něco slabší, přesto nabídlo řadu významných transakcí. Které to byly?

ALEX PIETRANGELO: obránce, 30 let, Vegas Golden Knights

Statistiky 2019/20 (St. Louis Blues)

Z: 70 G: 16 A: 36 +/-: +11

Smlouva: 7 let/8,8 milionů dolarů AAV

Jméno, o kterém se v souvislosti s otevřením trhu s volnými hráči mluvilo nejvíce. Pietrangelo podle očekávání nakonec podepsal s Vegas, v následujících sedmi letech si ročně vydělá 8,8 milionů dolarů. Golden Knights se kvůli jeho příchodu zbavili Natea Schmidta a Paula Stastnyho, ovšem ve třicetiletém zadákovi mají nového lídra defenzivních řad.

TAYLOR HALL: útočník, 28 let, Buffalo Sabres



Statistiky 2019/20 (New Jersey Devils/Arizona Coyotes)

Z: 65 G: 16 A: 36 +/-: -14

Smlouva: 1 rok/8 milionů dolarů AAV

Colorado? Edmonton? Calgary? Ne, hvězdný útočník svým novým angažmá překvapil, na rok se totiž upsal Buffalu. V organizaci obnoví spojení s koučem Ralphem Kruegerem, řádit by mohl po boku Jacka Eichela. Hall si příští sezonu přijde na osm milionů dolarů, za rok ale bude muset budoucnost řešit znovu.

TOREY KRUG: obránce, 29 let, St. Louis Blues

Statistiky 2019/20 (Boston Bruins)

Z: 61 G: 9 A: 40 +/-: -4

Smlouva: 7 let/6,5 milionu dolarů AAV

Přestože se na poslední chvíli objevila informace, že Krug od Bostonu obdržel nabídku nové smlouvy, tak se rozhodl přesunout do St. Louis. A údajně za stejné peníze, které mu nabízeli Bruins! Pokud vše půjde dobře, měl by ofenzivní bek strávit dalších sedm let v dresu Bluesmanů.

TYLER TOFFOLI: útočník, 28 let, Montreal Canadiens

Statistiky 2019/20 (Los Angeles Kings/Vancouver Canucks)

Z: 68 G: 24 A: 20 +/-: -1

Smlouva: 4 roky/4,25 milionu dolarů AAV

Kroky generálního manažera Montrealu Marca Bergevina se sice každému vždycky nemusí líbit, podpis Toffoliho ale patří do kategorie povedených. Kanadský útočník letos bodově pookřál ve Vancouveru a Canadiens se upsal dokonce za menší peníze, než bral poslední tři sezony.

HENRIK LUNDQVIST: gólman, 38 let, Washington Capitals

Statistiky 2019/20 (New York Rangers)

Z: 30 ÚS: 90,5% PR: 3,16 SO: 1

Smlouva: 1 rok/1,5 milionu dolarů AAV

V New Yorku došlo na konci září k emotivnímu loučení. Dlouhých patnáct let trvalo spojení Lundqvista a tamních Rangers, švédský brankář ale ani po vyplacení ze smlouvy s hokejem nesekne. Stále touží bojovat o Stanley Cup, na příští rok se tak upsal Washingtonu. Mohl by si Ilja Samsonov přát lepšího učitele?

T.J. BRODIE: obránce, 30 let, Toronto Maple Leafs

Statistiky 2019/20 (Calgary Flames)

Z: 64 G: 4 A: 15 +/-: +7

Smlouva: 4 roky/5 milionů dolarů AAV

Maple Leafs se údajně zajímali o Alexe Pietrangela, s posílením obrany ale stejně mohou být spokojeni. Pravou stranu zaplní Brodie, třicetiletý rodák z Chathamu je všestranným zadákem, který kromě defenzivní činnosti umí podpořit i útok. Do hry Toronta kromě toho přinese tolik potřebnou tvrdost.

TYSON BARRIE: obránce, 29 let, Edmonton Oilers

Statistiky 2019/20 (Toronto Maple Leafs)

Z: 70 G: 5 A: 34 +/-: -7

Smlouva: 1 rok/3,75 milionu dolarů AAV

Po obránci se na trhu poohlíželi také Oilers, generální manažer Ken Holland potřeboval náhradu za dlouhodobě zraněného Oscara Klefboma. Našel ji v Barriem, jemuž se torontská anabáze moc nepovedla. Roční kontrakt na 3,75 milionu dolarů je pro Edmonton velmi výhodný.

BRADEN HOLTBY: gólman, 31 let, Vancouver Canucks

Statistiky 2019/20 (Washington Capitals)

Z: 48 ÚS: 89,7% PR: 3,11 SO: 0

Smlouva: 2 roky/4,3 milionů dolarů AAV

Už delší dobu se vědělo, že Holtby zamíří na trh s volnými hráči. Vítěz Vezina Trophy z roku 2016 bude v následujících dvou letech krýt záda mladému týmu Canucks. V uplynulém ročníku se mu příliš nedařilo, vrátí se ve Vancouveru do bývalé formy?

JEVGENIJ DADONOV: útočník, 31 let, Ottawa Senators

Statistiky 2019/20 (Florida Panthers)

Z: 69 G: 25 A: 22 +/-: -7

Smlouva: 3 roky/5 milionů dolarů AAV

Senators pokračují v náročné přestavbě, tohle mimosezonní období pro ně ale může být velkým příslibem. Kanadská organizace velmi zajímavě draftovala, do brankoviště přivedla z Pittsburghu Matta Murrayho a v neposlední řadě získala Dadonova. Ruský útočník bude v týmu plném mladých talentů plnit i roli mentora.

JACOB MARKSTRÖM: gólman, 30 let, Calgary Flames

Statistiky 2019/20 (Vancouver Canucks)

Z: 43 ÚS: 91,8% PR: 2,75 SO: 2

Smlouva: 6 let/6 milionů dolarů AAV

Smráká se snad nad Davidem Rittichem? Český gólman se v Calgary pořád nestal stabilní jedničkou a nyní proti sobě má těžkého konkurenta. Markström především v minulém ročníku potvrdil své kvality a od Flames dostal šestiletou smlouvu na celkovou sumu 36 miliónů dolarů.

