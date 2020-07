Golden Knights budou mít kapitána. Kdo si zaslouží céčko na dres?

Letošní ročník dohrají ve Vegas ještě bez určeného kapitána, od následující sezóny se to však změní. Trenér Pete DeBoer v týdnu potvrdil, že Golden Knights si zvolí svého lídra, který se bude jako první hráč v historii organizace pyšnit céčkem na hrudi.

Kandidátů na nošení céčka na hrudi je při pohledu na soupisku Vegas hned několik a rozhodnutí určitě nebude snadné. Pojďme se na pár jmen podívat.

Největším favoritem je útočník Mark Stone. Osmadvacetiletý útočník patří k lídrům celé organizace a hlavně má s klubem podepsanou smlouvu až do roku 2026, což by dodalo Golden Knights jistou stabilitu.

Stone odehrál v tomto ročníku první "kompletní" základní část v dresu Vegas a připsal si téměř bod za zápas, když v 65 duelech zapsal 63 bodů za 21 gólů a 42 asistencí.

Dalším zajímavým jménem je bezpochyby Max Pacioretty. Americký hokejista plnil tuto funkci již v Montrealu, kde to pro něj nebyla vzhledem k výkonům Canadiens zrovna procházka růžovou zahradou. Nabral však spoustu cenných zkušeností, které by nyní mohl uplatit i v městě hazardu. Je ale otázkou, zdali by si chtěl tohle oficiální vůdcovství znovu osvojit.

Reálnou možností pro vedení Vegas je i sázka na hráče, co jsou s organizací spojení od samého začátku. V tomto smyslu se mluví o hráčích jako Shea Theodore či Jonathan Marchessault.

Theodore je mladý obránce a pokud se nestane něco neočekávaného, tak bude lídr zadních řad Golden Knights pěknou řádku let. A pokud se zaměříme na Marchessaulta, tak ten je velkým oblíbencem fanoušků a především nejproduktivnějším hráčem v historii organizace.

Bude zajímavé sledovat, jak se ve Vegas rozhodnou. Kdo si nakonec bude přišívat céčko na dres?

