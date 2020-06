GM Oilers Ken Holland: První výběr na draftu? Chceme úspěch v play-off!

V noci na sobotu proběhla První Fáze draftové loterie NHL a výběr číslo jedna pro Vstupní draft NHL 2020 je stále ve hře. Edmonton Oilers to ale nezajímá – plně se soustředí na play-off.

„Nemyslím si, že by teď někdo přemýšlel o prvním výběru. Těch osm mužstev se po předkole znovu seřadí. Já chci, aby náš tým došel v play-off daleko," řekl generální manažer Ken Holland listu Edmonton Sun.

Výběr číslo jedna pro letošní vstupní draft tedy získá jeden z osmi poražených v kvalifikačním kole. Všechny takové týmy přitom budou disponovat totožnou šancí na draftový úspěch (12.5%).

Oilers se ve zkrácené základní části 2019-20 umístili v tabulce Západní konference na pátém místě (rozhodoval zde procentuální bodový zisk) a v kvalifikačním kole, hraném na tři vítězná utkání, vyzvou Chicago Blackhawks.

„Pokaždé, když jdete hrát hokej, chcete vyhrát. My chceme, aby se Edmonton Oilers stali šampionem. A když to nevyjde, chceme alespoň z play-off získat co nejvíc zkušeností," pokračoval Holland.

„Nakonec jen jeden poražený z předkola získá první výběr, ostatní budou volit později," připomněl skutečnost.

„Kvalifikační kolo považuji za zcela otevřené. Od konce základní části nás budou dělit čtyři měsíce, pokud začneme v srpnu," komentoval ještě Holland.

„Pakliže Stanley Cup získá tým z předkola, bude muset vyhrát pět sérií, což znamená složitější cestu než obvykle. Snem každého je však mít své jméno na poháru," doplnil.

Edmonton měl kromě toho v posledních letech spoustu výběrů číslo jedna (draft NHL 2010, 2011, 2012 a 2015). Naposledy takhle zvolil útočníka Connora McDavida, jenž se nyní řadí mezi hráčskou elitu.

