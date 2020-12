Gallant stále bez angažmá. Už abych byl zpátky, přeje si

Poprvé po sedmi letech strávil zkušený trenér Gerard Gallant Vánoce doma. Co to znamená? Spousta času s vnoučaty, domácí pohoda nebo třeba procvičování golfu. Za chvíli je ale hokej zpátky. A Gallant by byl nejradši, kdyby návrat mohl spojit s novým angažmá.

„Nikde netrénuji zhruba rok, ale připadá mi to, jako kdyby to bylo deset let,“ řekl Gallant. „Nemůžu se dočkat, až budu zpátky, to je bez debat.“

Nejblíže nové práci byl Gallant v září, kdy byl na pohovoru u Washingtonu Capitals. Ti se však nakonec rozhodli pro Petera Lavioletta.

Všechny týmy tím pádem trenéra mají. Vyloženě se tak nabízí jedna možnost, a sice angažmá v Seattle Kraken, jenž bude v lize působit od sezony 2021/22.

„Vyhrával všude, kde byl. Z jednotlivců dělá tým, hráči by za něj padli. Každý tým by ho chtěl mít,“ říká Gallantův bývalý spoluhráč Cory Micalef.

Gallant se nemusí nikam hnát a klidně může čekat až na nabídku Seattlu. Čas může vyplnit například tím, že své cenné zkušenosti předá svému synovi, který trénuje Summerside Western Capitals. Tedy tým, kde Gerard Gallant v devadesátých letech začínal.

Ze Summerside to dotáhl až do NHL, kde naposledy působil ve Vegas, kde však skončil proti své vůli.

Mnoho lidí se divilo, když ho Golden Knights vyhazovali, jelikož na lavičce Vegas odváděl vynikající práci. Možná šlo o zákulisní neshody, avšak Gallant si stojí za svým. Dle svých slov se nezmění.

„Budu trénovat tak, jak se mi to bude zdát. K hráčům jsem se choval vždycky dobře, na ledě byla sranda,“ vzpomínal. „Nebudu se měnit, abych byl pro někoho Scotty Bowman nebo Mike Keenan. Budu svůj. Tak by to mělo být.“

