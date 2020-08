Francouzova brána! Český gólman bude plnit roli coloradské jedničky

Colorado potkalo v úvodním střetnutí druhého kola proti Dallasu několik nepříjemností. Kromě porážky 3:5 přišli Avalanche také o brankářskou jedničku Philippa Grubauera. Svěřenci Jareda Bednara tak nyní budou spoléhat na Pavla Francouze.

Německý brankář nedochytal úvodní bitvu s Dallasem. Grubauer se zranil na začátku druhé periody po zákroku proti střele Denise Gurjanova, do kabin mu pak musel pomáhat obránce Nikita Zadorov a jeden z členů realizačního týmu.

„Čas ukáže, jak dlouho bude Philipp mimo hru. V tuto chvíli nemám ponětí, ale neočekávám, že zítra, nebo v brzké době půjde na trénink,“ řekl hlavní trenér Lavin Jared Bednar.

Nadešel tedy čas pro českého gólmana, který dosud plnil roli dvojky.

„Teď to bude Frankieho (přezdívka Pavla Francouze, pozn. redakce) brána. Doufáme, že se Philipp brzy uzdraví a bude tu moci být co nejdříve, mezitím ale bude muset práci jedničky plnit Pavel,“ dodal Bednar.

Více než polovinu zápasu už musel plzeňský rodák odchytat v prvním klání, Stars na něj za třicet tři a půl minuty našli recept dvakrát. Se složitou situací se však Francouz vypořádal obstojně, když zlikvidoval osmnáct z dvaceti pokusů soupeře.

„Samozřejmě je to jiné, když jdete do brány v polovině zápasu. Ale jako náhradník musíte být připraven každý den. To je důvod, proč tu jsem,“ hlásí třicetiletý Čech.

Colorado se může pyšnit dvěma skvělými brankáři, na Francouzovu adresu létá v zámoří především chvála. V únoru si český gólman vyzkoušel roli jedničky, při absenci Philippa Grubauera startoval v posledních třinácti duelech základní části a skončil s bilancí 8-2-2.

„Bylo to, jako kdyby přišel do hry další Grubauer, což od něj budeme znovu potřebovat. Je to kluk, kterého je lehké si oblíbit, spoluhráči pro něj makají. Vždy dřel a držel si vysoký standard. Dobře vyhodnocuje svou hru a udělá vše, aby nám pomohl vyhrát,“ pokračoval lodivod Avalanche.

Francouz už ví, jaké je to chytat proti Dallasu. Nepočítáme-li poslední utkání, v němž musel střídat Grubauera, českému sympaťákovi se již v letošním play-off povedlo celek z Texasu porazit. V rámci zápasu ve skupině o umístění dokonce vychytal proti Stars čisté konto.

