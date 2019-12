Francouz krade místo Grubauerovi. Colorado pod ním vítězí

Ne že by česká brankářská škola povstávala z popela, to by bylo hodně optimistické tvrzení, po letech si ale několik našich gólmanů vybudovalo v NHL solidní postavení. Petr Mrázek loni zachránil kariéru v Carolině a letos si zde drží post jedničky. David Rittich podává spolehlivé výkony v Calgary. A Pavel Francouz dostává stále víc prostoru v Coloradu.

Ve středu jistil další výhru nad Chicagem. Lavina přehrála Jestřáby 4:1, Francouz inkasoval ze 32 střel jedinkrát a zámořské titulky ho znovu staví do popředí.

„Čech se vrátil do brány a Avalanche se vrátili na vítěznou vlnu,“ píše NBC Sports. „Francouz vyvíjí silný tlak na to, aby byl považován za jedničku, když má z posledních šesti zápasů pět výher a jedinou porážku, celkově v sezóně deset vítězství, dvě prohry a třetí v prodloužení.“

Bývalá hvězda KHL chytila šanci za pačesy v době Grubauerova zranění. Německý gólman, zamýšlená jednička Avs pro tuto sezónu, se zranil 7. prosince v utkání s Bostonem. V první třetině ho pravděpodobně kvůli potížím s třísly (oficiálně spodní polovina těla) nahradil rodák z Plzně a od té doby nemá trenér Jared Bednar moc důvodů obsazení brankoviště měnit.

Už čtyři dny po zranění hlásil Grubauer novináři v Denveru, že se cítí v pořádku, chytal ale dál Francouz. Český gólman zvládl postupně Montreal (3:2), úspěšně dotáhl duel s Bostonem (4:1), prohrál s Calgary (4:5 v prodloužení), načež vychytal Philadelphii (3:1) a New Jersey (3:1). Potěšující je u všech výher velmi nízký počet inkasovaných branek.

V pondělí dostal proti St. Louis šanci opět Grubauer, odešel poražen 2:5. Šlo teprve o druhý nezdar v sérii aktuálních deseti duelů Avalanche. Ve středu se vrátil do branky Francouz a Colorado znovu vyhrálo. Kvalitativní rozdíl mezi soupeři, St. Louis je někde jinde než trápící se Chicago, samozřejmě nelze přehlížet. I tak je Francouzova forma zjevná.

V zámoří oceňují na Čechovi hlavně inspirující klid, který přenáší na celý tým. Spoluhráčům dodává sebevědomí a umožňuje jim hrát s lehkostí. Bilance je jasná. Grubauer letos odchytal zatím 19 utkání, Francouz už 15. Procento úspěšnosti zákroků hovoří pro Čecha: 93,4 > 91,2, další statistiky rovněž.

„Odchytal letos jen patnáct zápasů, ale může se klidně objevit mezi tyčemi, až padne puk v prvním utkání play off,“ dodává NBC Sports k situaci v Coloradu.

